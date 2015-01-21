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Spor
Deutsche Welle

Alman hentbolcuların bileği bükülmüyor

Almanya, Katar’daki Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası üçüncü grup maçında da kaybetmedi. Alman milliler dünya ikincisi Danimarka ile mücadelesinin karşılığında hak ettiği bir beraberlik aldı.

21 Ocak 2015 14:39


Katar'da devam eden 24'üncü Dünya Erkekler Hentbol şampiyonası'na ‘wild card' kontenjanından dahil olan Almanya turnuvada başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Alman milliler grupta oynadığı üçüncü maçında da yenilmezliğini sürdürdü ve dünya ikincisi Danimarka ile 30-30 berabere kaldı.

Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada Almanya adına en skorer isim rakip fileleri 8 kez havalandıran Steffen Weinhold (üst resim) oldu.

Rakibe göre taktik başarılı oldu

3 bin 500 kişinin izlediği Doha'daki mücadelede Alman milli takımı teknik direktörü Dagur Sigurdsson'un başarılı taktiği etkili oldu. Favori Danimarka'nın eski dünyanın en iyi hentbolcusu seçilen oyun kurucusu Mikkel Hansen dahil hücumcularına fazla boş alan bırakmaması rakibin farkı açmasını önledi.

Üçüncü maçlar sonunda iki galibiyet bir beraberlik alarak D grubunda liderliğe yerleşen Almanya gruptan çıkmak için büyük bir avantaj sağladı. Diğer maçlarda Polonya Rusya'yı 26-25, Arjantin de zayıf rakibi Suudi Arabistan'ı 32-20 yendi. D grubunda 5 puanlı lider Almanya'nın ardından Danimarka ve Polanya 4'er puanla sıralanıyor. Arjantin 3, Rusya 2 puanda. Son sıradaki Suudia Arabistan'ın puanı yok. Almanya gruptaki son iki maçında Arjantin ve Suudia Arabistan ile karşılaşacak.

İsveç 3'te 3 yaptı

C grubunda Fransa ile İzlanda 26-26 berabere kaldı. İsveç, Cezayir'i 27-19'luk skorla farklı yendi. Çek Cumhuriyeti ise Mısır'a 24-27'lik skorla teslim oldu. C grubunda İsveç 6 puanla lider. 5 puanlı Fransa ikinci, 4 puanlı Mısır üçüncü sırada. Dördüncü sıradaki 3 puanlı İzlanda'nın ardından puansız iki ülke; Çek Cumhuriyeti ve Cezayir sıralanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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