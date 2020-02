Alman hemşire vasiyet etti; organları 3 Türk hastaya hayat verdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli erkek hemşire Alman Hartmut Franz Even\'in karaciğer ve iki böbreği, 3 Türk hastayı yaşama bağladı. Alman hemşirenin eşi Christian Even, eşinin hiçbir ırk ayrımı yapmadan yaşamı boyunca sadece tek bir dileği olduğunu belirterek, “Türk ya da Alman fark etmez. Sonuçta 3 kişi hayata bağlandı ve eşimin vasiyeti yerine geldi\" dedi

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Alman hemşire Hartmut Franz Even (72), dün sabah saatlerinde evde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hartmut Franz Even\'in eşi Christian (70) ve oğlu Armin (46), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri durumu ağırlaşan Even\'i Antalya\'daki Özel OFM Hastanesi\'ne getirdi.

KARACİĞER VE BÖBREKLERİ BAĞIŞLANDI

Beyin ölümü gerçekleşen Hartmurt Franz Even\'in eşi ve oğlu organları bağışlamak için harekete geçti. Yapılan tetkiklerde karaciğer ve iki böbreğinin nakil için uygun olduğu belirlenip bağış için işlemler başlatıldı. Alınan karaciğer ve iki böbrek organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Antalya\'daki başka bir özel hastaneye gönderildi.

ALMAN HEMŞİRENİN VASİYETİYMİŞ

Alman hemşire Even\'in organ bağışı yaparak 3 kişiyi hayata bağlamasının ardından acılarının bir nebze olsun dindiğini belirten oğlu Armin Even, babasının organ bağışına çok önem verdiğini söyledi. Gözyaşları içerisinde konuşan Armin Even, “Babam emekli olmadan önce hastanede çalışıyordu ve her zaman insanlara faydalı olmak için organlarını bağışlamak isterdi\" dedi.

Christian Even ise eşinin ölümüyle duyduğu üzüntünün vasiyeti yerine getirmekle biraz olsun hafiflediğini söyledi. Eşinin hiçbir ırk ayrımı yapmadan yaşamı boyunca sadece tek bir dileği olduğunu belirten Even, “Türk ya da Alman fark etmez. Sonuçta 3 kişi hayata bağlandı ve eşimin vasiyeti yerine geldi. Doktorlar da ellerinden geleni yaptılar ama yaşatamadık\" diye konuştu.

Hartmut Franz Even\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Fethiye\'ye gönderildi.

FOTOĞRAFLI