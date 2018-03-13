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Dünya
Deutsche Welle

Alman havalimanlarında yeni uygulama

Almanya'daki havalimanlarında güvenlik kontrollerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Buna göre güvenlik kontrollerini artık havalimanları organize edecek.

13 Mart 2018 16:35

Almanya'daki havalimanı işletmeleri, yolcu ve el bagajı kontrollerini bizzat organize etmek üzere hazırlık yapıyor. Alman Havalimanları Birliği Başkanı Ralph Beisel, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "kontrollerle yetkilendirilecek şirketleri seçip yönetmenin çalışmaları daha verimli hale getirebileceğini" söyledi. Beisel, şimdiye kadar seçme ve yönetme yetkisinin Federal Polis Teşkilatı'nda olduğuna dikkat çekti.

Havalimanları Birliği Başkanı, devlet tarafından kiralanan hava güvenlik asistanlarının uçak yolcularına sıkıcı gelen kontrollerinin en iyi düzeyde olmadığını ve yolcuların sık sık üst aramalarından ve personelin kaba muamelesinden şikayetçi olduklarını söyledi. Beisel, kontrol hatlarından beklenen verimin alınamadığını ve bu uygulamanın havalimanlarına pahalıya mal olduğunu da belirtti. Ralph Beisel, devlet tarafından açılan ihaleleri kazanan güvenlik şirketlerinin çoğunun uygulamada yetersiz kaldığını, ancak birlikte iyi çalıştıkları şirketlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Modern ekipman ihtiyacı

Havalimanı işletmeleri üstleneceği liman personeli ve kargo denetimlerini yolcu ve el bagajlarını da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlarken, Federal Polis Teşkilatı'nın denetleme görevini sürdürmesi sebebiyle havalimanlarında güvenlik sorunu çıkmayacağı belirtiliyor. Birlik Başkanı Beisel, güvenlik şirketlerinin personel eğitiminde yetersiz kaldıklarını ve çalışanlarına ilgi göstermediklerinden hastalık nedeniyle görev yapamayan güvenlik asistanlarının arttığını ifade etti.

Beisel, araç ve gereç temininde uygulanan sistemin de hantallaştığını ve kısa zamanda beden tarama ve diğer modern kontrol sistemlerine geçilebildiği takdirde yolcuların sıvı ve dizüstü bilgisayarlarını bagaja verebileceklerini söyledi. Havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinin iyileştirilmesi Almanya'da yeni hükümetin koalisyon anlaşmasında da yer alıyor.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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