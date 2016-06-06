Alman havalimanı Çinlilere satıldı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz

eyaletindeki Frankfurt-Hahn havalimanı bir Çin

şirketine satıldı. Satışın hükümet tarafından onaylanacağına kesin gözüyle

bakılıyor. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz basın konferansı

düzenleyerek satışla ilgili bilgi verecek. Frankfurt-Hahn havalimanı

hisselerinin yüzde 82,5'u Rheinland-Pfalz eyaletine aitti.

Hessen eyaletinin, öncelikle Ryanair havayolu şirketi tarafından kullanılan

havalimanında yüzde 17,5'luk hissesi bulunuyor. Eyalet hükümetinin

sözcüsü hisse devri için alıcı şirketle yapılan görüşmelerin sonuna

gelindiğini söyledi. Tamamının fiyatı 10 milyon euro olan havalimanına üç

Asya şirketi daha talip olmuştu. Satışın gerçekleşmesi için Rheinland-Pfalz

eyalet parlamentosu ile Hessen eyalet parlamentosu bütçe komisyonunun

onayının alınması gerekiyor.

Devlet desteği devam edecek

Daha önce ABD tarafından kullanılan askeri bir havalimanı olan Hahn sürekli

zarar ettiği için devlet yardımıyla işletilebiliyor. Avrupa Birliği havalimanları

yönetmeliğine göre 2024 yılına kadar Hahn'ın işletme ve yatırım

masraflarına 50 milyon euroluk devlet desteği sağlanacak.

Rheinland-Pfalz eyaletinin ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik,

Sosyal Demokrat ve Yeşiller partilerinden oluşan koalisyon hükümetini Hahn

havalimanını iflasla sürüklemekle suçladı ve satış şartlarını satıcının

değil

de alıcının belirlemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını duyurdu.

Aynı eyalette bulunan dünyanın en ünlü otomobil yarış pistlerinden

Nürburgring de hatalı yatırımlar nedeniyle zarara girmesi üzerine Rus

fabrikatör Viktor Charitonin'e satılmıştı.

Kârlı işletme konsepti bulunamadı

Frankfurt-Hahn havalimanı için tutarlı işletme konsepti geliştirilememiş ve bu

limanı en çok kullanan Ryanair şirketi kalkış sayısını azaltarak seferlerinin

önemli bölümünü Köln/Bonn havalimanına nakletmişti. On yıl önce 4 milyon

yolcunun kullandığı Hahn'ın

yolcu sayısı 2015 yılında iki milyon 700 bine

düşmüştü. Hahn

ile aynı adı taşıyan Almanya'nın en büyük havalimanı

Frankfurt'a 120 kilometre uzaklıkta bulunan

küçük havalimanı kargo

taşımacılığında Almanya'nın ilk beş havalimanı arasında yer alıyor. Ancak

küresel kargo taşımacılığındaki kapasite fazlası şirketleri fiyat rekabetine

zorluyor. Uzmanlarca, havalimanını satın alan şirketin kendi kargo

uçuşlarını da Hahn'a yapması gerektiği, aksi takdirde işletmenin zarardan

kurtulamayacağı belirtiliyor.