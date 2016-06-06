Alman havalimanı Çinlilere satıldı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz
eyaletindeki Frankfurt-Hahn havalimanı bir Çin
şirketine satıldı. Satışın hükümet tarafından onaylanacağına kesin gözüyle
bakılıyor. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz basın konferansı
düzenleyerek satışla ilgili bilgi verecek. Frankfurt-Hahn havalimanı
hisselerinin yüzde 82,5'u Rheinland-Pfalz eyaletine aitti.
Hessen eyaletinin, öncelikle Ryanair havayolu şirketi tarafından kullanılan
havalimanında yüzde 17,5'luk hissesi bulunuyor. Eyalet hükümetinin
sözcüsü hisse devri için alıcı şirketle yapılan görüşmelerin sonuna
gelindiğini söyledi. Tamamının fiyatı 10 milyon euro olan havalimanına üç
Asya şirketi daha talip olmuştu. Satışın gerçekleşmesi için Rheinland-Pfalz
eyalet parlamentosu ile Hessen eyalet parlamentosu bütçe komisyonunun
onayının alınması gerekiyor.
Devlet desteği devam edecek
Daha önce ABD tarafından kullanılan askeri bir havalimanı olan Hahn sürekli
zarar ettiği için devlet yardımıyla işletilebiliyor. Avrupa Birliği havalimanları
yönetmeliğine göre 2024 yılına kadar Hahn'ın işletme ve yatırım
masraflarına 50 milyon euroluk devlet desteği sağlanacak.
Rheinland-Pfalz eyaletinin ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik,
Sosyal Demokrat ve Yeşiller partilerinden oluşan koalisyon hükümetini Hahn
havalimanını iflasla sürüklemekle suçladı ve satış şartlarını satıcının
değil
de alıcının belirlemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını duyurdu.
Aynı eyalette bulunan dünyanın en ünlü otomobil yarış pistlerinden
Nürburgring de hatalı yatırımlar nedeniyle zarara girmesi üzerine Rus
fabrikatör Viktor Charitonin'e satılmıştı.
Kârlı işletme konsepti bulunamadı
Frankfurt-Hahn havalimanı için tutarlı işletme konsepti geliştirilememiş ve bu
limanı en çok kullanan Ryanair şirketi kalkış sayısını azaltarak seferlerinin
önemli bölümünü Köln/Bonn havalimanına nakletmişti. On yıl önce 4 milyon
yolcunun kullandığı Hahn'ın
yolcu sayısı 2015 yılında iki milyon 700 bine
düşmüştü. Hahn
ile aynı adı taşıyan Almanya'nın en büyük havalimanı
Frankfurt'a 120 kilometre uzaklıkta bulunan
küçük havalimanı kargo
taşımacılığında Almanya'nın ilk beş havalimanı arasında yer alıyor. Ancak
küresel kargo taşımacılığındaki kapasite fazlası şirketleri fiyat rekabetine
zorluyor. Uzmanlarca, havalimanını satın alan şirketin kendi kargo
uçuşlarını da Hahn'a yapması gerektiği, aksi takdirde işletmenin zarardan
kurtulamayacağı belirtiliyor.