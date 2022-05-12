Alman hava yolu şirketi, Ortodoks Yahudiler uçağa alınmadığı için özür diledi

T24 Dış Haberler

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bazıları maske takmayı reddettikten sonra kalabalık bir grup Ortodoks Yahudi'nin uçağa binmesine izin vermediği için özür diledi.

Lufthansa'nın yaptığı açıklamada, ''Bahsi geçen yolcuların uçağı alınmama kararından üzüntü duyuyoruz. Lufthansa yaşananlar için içtenlikle özür diliyor'' denildi.

Hava yolu şirketi, 4 Mayıs'ta New York'tan Budapeşte'ye Frankfurt üzerinden aktarma yapan yolcuları taşıyacak uçuştan önce ne olduğunu soruşturmaya başladığını belirtti.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeiner Zeitung'a göre Lufthansa çalışanları birkaç yolcu maske takmayı reddettikten sonra hiçbir Yahudinin uçağa binmesine izin vermedi.

Associated Press'in yerel medyadan aktardığına göre Lufthansa çalışanları Yahudi yolcuları 'giysileri ve saç stilleri'ne bakarak tespit etti.

Lufthansa, ''Irkçılığa yönelik sıfır toleransımız var'' açıklamasında bulundu.