Alman Hastanesi 1 aylığına kapısına kilit vuruyor

Tarihi 1852 yılına dayanan Alman Hastanesi bugün öğle saatlerinden itibaren 1 ay boyunca faaliyetlerini durduruyor. Polikliniklerinin büyük çoğunluğu bir süredir kapalı olan Alman Hastanesi'nin bağlı olduğu Universal Grup yaklaşık iki yıldır ödenmeyen maaşlar ve çalışan eylemleri ile gündeme geliyordu.

Universal Grup'ta kurucu ortak Azmi Ofluoğlu ve yabancı ortaklar arasında yaşanan sahiplik kavgası ve maddi sıkıntılar sonunda grubun amiral gemisi olan Alman Hastanesi'ni de vurdu. Daha önce de bazı hastanelerini kapatmak ve bazılarını da elden çıkarmak zorunda kalan grup, 'geçici bir süreyle' Alman Hastanesi'nin de kapısına kilit vurdu.

Can Mumay’ın Hürriyet’teki haberine göre, son aylarda sadece acil ve çocuk gibi birkaç poliklinikte hizmet verilen hastanenin 1 aylığına 'mücbir bir sebepten ötürü' kapatılması için gerekli başvuru resmi makamlara iletildi. Böylece hastane yetkililerinin verdiği bilgilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren 1 ay süreyle kapalı kalacak.

Hastanenin kapanmasıyla ilgili olarak görüşüne başvurmak istediğimiz Universal Group CEO’su Esat Erkuş telefonlarımıza cevap vermedi. 289 yataklı Universal Taksim Alman Hastanesi'nde 7 ameliyathane, 5 cerrahi yoğun bakım odası, 4 koroner anjiyo yoğun bakım odası, 5 açık kalp yoğun bakım odası ve 13 yeni doğan ve çocuk yoğun bakım odası bulunuyor.

Son iki yıldır gündemde

Alman Hastanesi'nin sahibi olan Universal Grup uzun süredir yaşanan maddi sıkıntılar, ortaklar arasındaki tartışmalar ve ödenmeyen maaşlarla gündemde bulunuyor. Hatta gruptan alacağı olanla uhdmagdurlari.com internet adresinde örgütlenip haklarını arıyorlar. Universal Grup Temmuz ayında satıldığı iddialarıyla tekrar gündeme gelmişti. Grubun kurucu ortağı Azmi Ofluoğlu Universal'i İzmirli bir işadamı olan Cemal Özcan'a sattığını açıklamış ancak grubun yabancı ortakları Azmi Ofluğu'nun sadece binde 2 hissesi bulunduğu iddiasıyla bu satışa karşı çıkmıştı. Grup Universal'in yüzde 99.98 hissesinin IFC, PGGM ve ADM’den oluşan yabancı bir fona ait olduğunu belirtip bu satışın gerçekleşemeyeceğini açıklamıştı. Ancak Ofluoğlu, Universal Holding'in büyük hissedarının Hollandalı UHG Holdco olduğunu ve kendisinin de bu şirkette yüzde 70 hissesi olduğunu ifade ederek satışı savunmuştu.

162 yıllık bir tarih

Alman Hastanesi’nin kuruluş tarihi 1852’ye kadar uzanıyor. Taksim'deki arazi Osmanlı Devleti tarafından Alman İmparatorluğu’na hastane yapılsın diye devredilmişti. İlk yıllar sadece Almanların, daha sonra da azınlıkların kullandığı hastane 1900'lü yılların ortalarından itibaren Türkler tarafından da tercih edilmeye başlanmıştı. 1973 yılına kadar Alman başhekimler tarafından yönetilen hastanedeki yönetim bu tarihten sonra Türklere geçmişti. Universal Grup ise hastaneyi 1992 yılında aldı, 1995 yılına kadar da tamamen yeniledi.