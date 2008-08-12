Alman harikası

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 150 HP 4X4



SUV pazarı her geçen gün büyüyor. Küçük şehir içi otomobillerle adını duyuran firmalar da, Porsche gibi spor otomobil üreticileri de bu sınıftaki pastadan pay kapmak için yarışıyor. Bu konuda bünyesinde Seat, Audi, Skoda, Lamborghini gibi markaları barındıran Volkswagen ise bu konuda biraz yavaş davranıyordu. Aynı platformu kullanan Touareg, Cayenne ve Q7 ile büyük SUV sınıfına giren Alman üretici, küçük SUV sınıfı içinse elini bir hayli yavaş tutmuştu. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar. Özellikle Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V ve Toyota RAV4 gibi modellerin elinde olan bu sınıfa VW Grubu ilk olarak Tiguan ile katıldı.

Tasarımıyla beğeni toplayan Tiguan gerek arazi üzerinde, gerekse asfalt üzerinde oldukça dikkat çekiyor. Tasarımın bütününe bakıldığında “kötü görünüyor” demenin mümkün olmadığı Tiguan, her ne kadar 4425 mm’lik küçük bir SUV olsa da oldukça şık bir araç. Hiç kuşku yok ki far tasarımı, Alman modellere özgü şişkin çamurluklar, farlarla uyumlu stoplar gibi detaylar Tiguan’ı hem şık hem de sportif göstermeyi başarmış.

İç mekân tanıdık geliyor

Volkswagen artık bir iç mekân uzmanı olmuş. En azından konu kalite ve ergonomi olunca bir VW Grubu aracı için söylenebilecek pek bir olumsuzluk bulunmuyor. Tiguan’da da aynı durum geçerli. Firmanın diğer modellerinde de kullanılan parçalarla hazırlanan iç mekân kesinlikle birçok konuda beklentileri karşılıyor. Gerek kullanılan malzeme kalitesi, gerekse işçilik oldukça başarılı. Ancak diğer modellerle çok sayıda ortak parça kullanıldığından, VW ailesine ait herhangi bir otomobili kullandığınızı hemen anlıyorsunuz, iç mekânda gözler biraz daha özgünlük arıyor. Kullanılan yeni tasarımlı hava kanallarıyla bu atmosfer değiştirilmeye çalışılmışsa da sonuç ne yazık ki çok başarılı değil.

Gerek önde gerekse arkada 2605 mm’lik, çok da fazla sayılmayacak bir dingil mesafesine sahip olsa da Tiguan, yaşam alanı konusunda oldukça cömert. Kolaylıkla doğru oturma pozisyonunun ayarlanabildiği Tiguan’da yüksek sürüş pozisyonu ve başarılı görüş açıları sayesinde kör noktalarda çok önemli bir sorun oluşmuyor.

Genellikle iç mekânında yolcularına ferah bir atmosfer sağlayan araçlar, iş bagaj hacmine gelince, bu disiplinde kötü sonuçlar alırlar. Ancak Tiguan bu konuda, sahip olduğu 505 litrelik hacim ile başarılı. Yükleme eşiğinin yüksek oluşu ise bagaj kullanımını bir nebze de olsa zorlaştırıyor.

En çok motoruna güveniyor

Artık bir VW denilince insanların aklına hemen ödüllü TSI motorlar geliyor. Ürün gamındaki birçok modelde kullanılan ve başarısını kanıtlamış olan TSI motorlar Tiguan’da da görev yapıyor.

Yeni nesil bir TSI motora sahip olan Tiguan, diğer kardeşlerinden farklı olarak 1.4 lt hacimden 150 HP güç üretiyor. Kompresör ve turbo desteğindeki 1.4 litre TSI motorlu versiyon gücünü yere 6 ileri manuel şanzımanla aktarırken, otomatik şanzımana sahip olabilmek için 2.0 TDI motoru tercih etmek gerekiyor.

Öte yandan Tiguan’ın rakiplerine göre en önemli avantajı da yine 1.4 litrelik bu güçlü TSI motor. Düşük motor hacmi sayesinde düşük vergi diliminde kalabildiği için, genelde 2.0 litrelik motorla ithal edilen rakiplerine karşı önemli bir vergi avantajı dolayısıyla fiyat avantajı sağlanıyor, otomobilin satış fiyatları iki çekişli versiyonlarda 32 bin Euro’dan başlıyor.

Ayrıca otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de ucuzladığından, kullanım giderleri hanesinde de ciddi avantajlar elde ediliyor.

Test aracımızda olduğu gibi 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemli versiyonlar tercih edildiğinde ise satış fiyatı 34 bin Euro seviyesinden başlıyor. Ancak test ettiğimiz yüksek donanımlı versiyonda fiyat birden 39 bin Euro seviyelerine tırmanıyor.

Fabrika verisinde 9.6 saniyede 100 km/s hıza ulaşan Tiguan, test sonuçlarında da bu değere oldukça yaklaştı. Sınıfının ortalamalarına ulaştığı ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu düşünüldüğünde hızlı olarak nitelendirilebilecek olan Tiguan, tüm bu güce ve performansa rağmen 100 km’de 9.2 lt’lik tüketimle, tutumluluğuyla da beğeni topluyor.

İki ve dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen Tiguan’da dört tekerlekten çekiş sistemi tercih edildiğinde, elektro hidrolik Haldex kavramalı 4Motion sistemi normal kullanımlarda gücün yüzde 90’ını ön tekerleklere, yüzde 10’unu ise arka tekerleklere aktarırken, gerekli durumlarda güç dağılımına müdahale ediyor. Kimi durumlarda gücün tamamı arka tekerleklere iletilebiliyor.

Yerden yüksek yapısı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok fazla zorlanmadığında Tiguan sürücüsünü arazide yüz üstü bırakmıyor. Ancak içeriden manuel olarak sürüş modu seçilemediğinden, şartlar biraz zorlandığında o arazi kabiliyetini bir kenara itip şehrin lüks caddelerinde gezmeyi özler hale geliyor. Sık olarak araziye çıkmayı düşünenler için de Track & Field isimli, off-road donanımlarının yüklendiği özel bir donanım paketi de geliştirilmiş. Ayrıca opsiyonlar arasında, arka tampon altına gizlenen ve küçük bir ayak darbesiyle açığa çıkan ilginç bir çeki demiri de sunuluyor.

Gerek güçlü motoru gerekse başarılı şanzımanı ile oldukça keyifli sürüşlere imkan tanıyan Tiguan’da kullanımla ilgili çok önemli bir sorun bulunmuyor. Ancak hıza duyarlı direksiyon sisteminin yüksek hızlarda da hafif yapısı, sürücünün biraz tedirgin olmasına neden oluyor. Düşük hızlarda kolay kullanımıyla beğeni toplayan ve özellikle park manevralarında büyük kolaylık sağlayan direksiyon sistemi keşke yüksek hızlarda biraz daha sertleşseydi ve aracın genelinde hakim olan sportif kullanım keyfini daha da artırılabilseydi. Direksiyon sertliği dışında kullanımla ilgili herhangi bir zorluğu bulunmayan ve hafif arazide olduğu gibi asfaltta da oldukça başarılı yol tutuş özellikleri sergileyen Tiguan, sahip olduğu elektronik yardımcılarıyla da, şartlar ağırlaşınca izine kısa sürede dönebiliyor.

Fren sistemi örnek alınmalı

Genellikle SUV’lar fren disiplininde beklenen sonuçlara imza atamazlar. Bunda en büyük sorun büyük ve ağır gövdelerine oranla, küçük araçlardan adapte edilen fren sisteminin SUV’larda yetersiz kalmasıdır. Ancak Tiguan bu konuda birçok rakibine ders verecek kadar başarılı. Arka arkaya yapılan panik frenlerde bile izinden sapmayan ve fren mesafesini çok uzatmayan araç güvenlik sınırının altında kalan fren performansı ile bizden olumlu puanlar aldı.

SONUÇ / Mert Duran

Küçük SUV sınıfına hızlı bir giriş yapan Tiguan hiç kuşku yok ki kısa sürede caddelerde sıkça görülecek. VW amblemini taşıyan bir SUV’a 32 bin Euro’luk başlangıç fiyatlarıyla sahip olabilmek de bir diğer cazip nokta. Ancak şu anda TSI motorun otomatik şanzımanla satın alınmaması, onun bayanlar tarafından daha çok tercih edilmesini engelleyecek en önemli sorun. Buna rağmen başarılı fren performansı, yol tutuş özellikleri ve zengin donanımı ile Tiguan sınıfının yeni korkulu rüyası olacak gibi.

Artıları

Fren performansı, iç mekan genişliği, asfalt konforu, görünüm, bagaj kapasitesi, uygun başlangıç fiyatları

Eksileri

Yüksek hızlarda yetersiz direksiyon, otomatik şanzımanın sunulmaması, üst donanımlarda hızla yükselen fiyat