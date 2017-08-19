Alman hakem Bibiana Steinhaus tarihe geçecek

Bundesliga'da bu sezon görev yapacak 24 hakem arasında gözler en fazla 38 yaşındaki Bibiana Steinhaus'un üzerinde olacak.

Avrupa'nın önde gelen beş futbol ülkesi olarak kabul edilen Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya'daki en üst düzey liglerde şu ana kadar hiçbir kadın hakem görev yapmadı.

Bu geleneği, Bundesliga'da maç yöneten ilk kadın hakem olmaya hazırlanan Steinhaus bozacak. Almanya'da 2007 yılında ikinci lig müsabakalarında maç yönetmeye başlayarak Alman profesyonel futbolunda düdük çalan ilk kadın hakem olan Steinhaus, Bundesliga'da görev yaparak bir kez daha futbol tarihine geçecek.

Türk futbolcu özür dilemişti

Geçen haziran ayında Cardiff'teki UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini, 2012 yılında Londra'daki Olimpiyatlar'da kadınlar altın madalya maçını yöneten Steinhaus'un Alman ikinci liginde hakemlik yaptığı 80 maçtan en çok konuşulanı, Türk kökenli futbolcu Kerem Demirbay'a kırmızı kart gösterdiği karşılaşmaydı.

2015 yılında yaşanan olayda, o dönem Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Demirbay'ın, kendisini oyundan atan Steinhaus'a "Bence erkeklerin oynadığı futbolda kadınlara yer yok" demesi, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Olayın ardından Alman Futbol Federasyonu, Demirbay'a beş maç ceza verdi, ikisi ertelendi. Kulübü Fortuna Düsseldorf da Demirbay'a kızlar maçında hakemlik yaptırdı.

Hem kamuoyundan hem de Steinhaus'tan özür dileyen Demirbay, "Özrümü kabul ettiği için mutluyum" dedi. Şu an Hoffenheim'da top koşturan ve Alman milli takımında da oynayan Demirbay ile Steinhaus'u bu kez Bundesliga'da karşı karşıya görmemiz mümkün.

Ribery'nin şakasına yumrukla karşılık verdi

Steinhaus, henüz Bundesliga deneyimi olmasa da yıldız oyuncularla baş edebileceğini geçen hafta sonu Almanya Kupası'nda yönettiği Chemnitzer FC-Bayern Münih maçında gösterdi.

Hatta yeşil sahalarda erkek meslektaşlarına göre biraz daha farklı bir muamele görebileceğinin de farkında. Bunun bir örneğine Bayern Münih'in 5-0 kazandığı kupa maçında tanık olduk.

Bayern'in Fransız yıldızı Franck Ribery, bir serbest vuruş öncesi topu yere koyarken Steinhaus'un ayakkabılarından birinin bağcıklarını çözdü. Durumu fark eden Steinhaus ise bu şakaya Fransız oyuncunun omzuna doğru hafifçe iki kere vurarak karşılık verdi.

Bu Steinhaus'un bir Bayern Münih maçında yaşadığı ilk 'anlaşmazlık' değildi. Steinhaus'un, 2014 yılında dördüncü hakemlik yaptığı bir Bundesliga maçında verilen karara tepki gösterirken elini omzuna atan Pep Guardiola'ya elini çektirmesi de kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Steinhaus'a 18 Ağustos Cuma günü başlayan Bundesliga'nın ilk haftasında sürpriz şekilde maç verilmedi. Alman hakem, cumartesi günü üçüncü ligde oynanan SG Sonnenhof Grossaspach-VfR Aalen maçını yönetecek. Ancak Bundesliga'daki ilk maçında tüm dünyanın gözü onun üzerinde olacak ve vereceği kararlar her halükârda çok konuşulacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP,CÖ/BÖ