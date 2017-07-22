Alman haber kanalları Türkiye reklamlarını durdurdu

Alman haber kanalları n-tv ve N24, Türkiye ve Almanya arasında yükselen tansiyon ve Türkiye ile ilgili izleyicilerinden gelen tepkileri gerekçe göstererek ünlü Alman futbolcu Lucas Podolski'nin ve çeşitli dünya şirketlerindeki Türk şeflerin yer aldığı Türkiye reklamlarını durdurdu.

Her iki haber kanalı da Türkiye reklamlarını artık yayınlanmayacakları konusunda Alman basınında yer alan haberleri doğruladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan N24 sözcüsü, "Programları ve reklamları birbirinden net bir şekilde ayırmış olsak da son gelişmeleri göz önüne aldığımızda izleyicilerimizi rahatsız etmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Haber kanalı n-24'ün bağlı olduğu RTL'in pazarlama firmasından yapılan açıklamada da "Son iki gün içinde siyasi ortamın tamamen değişmesi ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'deki yatırımlara karşı uyarıda bulunmasının ardından kampanyaların yayınlanmasını anlamlı bulmuyoruz" dedi.

Türkiye - Almanya krizi

Alman hükümeti dün Türkiye'deki tutuklamalar nedeniyle Türkiye politikasında değişikliğe gideceğini ve daha sert bir tutum izleyeceğini açıkladı.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Berlin'e geri dönen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye gidecek Almanlara çok dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Gabriel ayrıca Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirileceğini söylemişti.

dpa/Reuters/HS/ÖA

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