Alman grubu AnnenMayKantereit: Kadıköy'de sultan değil, aşk yaşıyor!

Almanya çıkışlı müzik grubu AnnenMayKantereit, İstanbul Kadıköy’de bulunan eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]’da konser verdi. Grup, konserinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı.

AnnenMayKantereit, 16 Ekim’de [mecra]’da ücretsiz bir konser verdi. Yoğun ilgiyle karşılanan grup, konseri sırasında Erdoğan’a gönderme yaparak “Kadıköy’de sultan değil, aşk yaşıyor” dedi.

Süpriz bir konser için İstanbul’a gelen grubu dinlemek için farklı illerden de birçok dinleyici mekânda bulundu.

Grup vokali, mekânın dışında kendisini bekleyen yaklaşık binden fazla kişiyi gördüğünde şaşkınlığa uğradı.

Türkiye’de bu kadar sevildiklerini bilmediğini söyleyen vokal, ülkeye tekrar geleceklerini söyledi.

Konser alanına giremeyenler için sahne görüntüsü ve sesi dışarı da yansıtıldı.

Türkiye'de ilk kez sahneye çıkan grup, konserin ertesi günü sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün, bizim için inanılmazdı. İstanbul’a gelip konser vermek için çok heyecanlıydı ve [mecra] tamamen doluydu. Bu kadar insanın geleceğini beklemiyorduk. Mekana giremeyenler için üzgünüz. Daha büyük bir mekânda konser vermek için geri döneceğiz. Sizi tekrar görmek için geri döneceğiz!"

AnnenMayKantereit hakkında

Grubun ismi soyadlarının birleşiminden gelen üç kurucu üye, 2011'de Sülz'deki Schiller Lisesi'ndeyken grubu kurdular. İlk başlarda bu üçlü, kontrbasçı Lars Lötgering sayesinde, Köln'deki sokak müzisyenleri olarak bir caz dinletisinde sahne aldılar. 2013'te Köln Gebäude 9'daki bir partide dinleyicilerine duyurdukları ilk solo albümlerini yayınladılar. Albümün bir kısmı da sokakta kaydedildi. Fakat, artık mevcut değil. Ayrıca kendi şarkılarını yayınladıkları bir YouTube kanalları var. Ağustos 2014'ten beri grubun bas gitaristi Malte Huck'tur.

Şarkıları Wohin du gehst'in video klibinin yayınlanmasından sonra grup, Almanya turnesine çıktı. 2014 yazında, Appletree Garden Festival, Open Flair ve Reeperbahn Festival gibi birkaç büyük festivalde sahne aldı. Sonbaharda ise Beatsteaks'in sponsorluğunda ve Stadtrandlichter Tour sponsorluğundaki Clueso eşliğinde çeşitli konserlere çıktı. Son olarak da ARD-Jugendprogramme'nin Yeni Müzik Ödülleri'ne katıldı.

2014 Aralık'ta AnnenMayKantereit, TV programı Circus HalliGalli'de görüldü ve grup, 2015'in başlarında tekrar turneye çıktı. 2015 yazında, Haldern Pop Festival ve Rock am Ring'in de içinde bulunduğu birçok festival performansını deneyimlediler. Hip-Hop grubu K.I.Z. ile birlikte vokal May'in adını verdiği Hurra die Welt geht unter adlı şarkıyı seslendirdiler.

2015 sonbaharında Universal Müzik ile anlaştı. Moses Schneider ile birlikte Berlin'deki Hansa-Studios'ta, 16 Ekim 2015'te Vertigo Berlin markasıyla yayınlanan Wird schon irgendwie gehen adlı bir kısa albüm kaydettiler. Akabinde, kapalı gişe sahnelenen sayısız turnelere çıktılar.