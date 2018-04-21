Alman Göç Dairesi'nde rüşvet soruşturması

Bremen Savcılığı, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki (BAMF) yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcı Claudia Kück, Reuters'a yaptığı açıklamada BAMF Bremen eski daire başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğunu” ifade etti.

Başvurularından sorumlu olmadığı hâlde bazı sığınmacıların Bremen'deki BAMF şubesine getirildiği ve BAMF'ın eski daire başkanının mülteci olarak tanınma şartlarını haiz olmadıkları hâlde bazı sığınmacılara sahte mülteci kabul belgeleri düzenlediği belirtildi.

Kück, yolsuzluk iddialarına konu olan yaklaşık bin 200 vakanın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Söz konusu sığınmacıların özel olarak başka şehirlerden Bremen'e getirildikleri ifade edildi. İddialar ortaya çıktıktan sonra görevinden alınan eski daire başkanının bu süreçte üç avukatla işbirliği yaptığı ve avukatların Kuzey-Ren Vestfalya ve Niedersachsen'dan belirli sığınmacıları Bremen'deki BAMF şubesine getirdikleri belirtildi.

NDR, Bremen Radyosu ve Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberlere göre, eski daire başkanının yemek davetleri aldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Bremen ve Niedersachsen'da iki avukatın bürolarının da aralarında bulunduğu sekiz ev ve iş yerinin arandığı, avukatlardan birinin bürosunda çeşitli mühimmat ve ruhsatsız bir tabanca bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BAMF çalışanı hakkında bakanlığın kendisinin suç duyurusunda bulunduğu ve dairenin soruşturma konusunda savcılıkla yakın bir işbirliği içerisinde olduğu belirtildi. Bu tür yolsuzluk vakalarıyla mücadelenin bakanlık için yeni bir durum olmadığını söyleyen bir bakanlık sözcüsü, olayın sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, önce soruşturmanın bitmesini bekleyeceklerini söyledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert da yaptığı açıklamada siyasi sonuçlar hakkında bir yorumda bulunamayacağını, şu an için önemli olanın olayın tam anlamıyla aydınlığa kavuşturulması olduğunu belirtti.

Siyasilerden tepki

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Burkhard Lischka, otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) yaptığı açıklamada SPD meclis grubunun hükümetten konuyla ilgili ayrıntılı bir rapor talep etiğini söyledi.

Hür Demokrat Partili (FDP) milletvekili Linda Teuteberg de büyük koalisyonu BAMF ile ilgili büyük hatalar yapmakla suçladı. Teuteberg, "Koalisyon, 2015 sonbaharında sınırın açılmasından sonra BAMF'tan gelen uyarı işaretlerine tepki vermekte çok geç kaldı” diye konuştu. FDP'li milletvekiline göre, böylece yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma vakalarının önü açılmış oldu.

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