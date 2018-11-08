Alman gençlerinin dörtte birinden fazlası kripto para almayı düşünüyor

Gonca YAĞCI, (DHA)- ALMANYA’da gençlerin dörtte biri kripto para satın alarak yatırım yapmayı düşünüyor.

Alman Tüketici Merkezi’nin HessenveSaxsonya eyaletlerinin düzenlediği anket sonuçlarına göre, genç Almanların dörtte birinden fazlası kripto para satın almayı düşündüklerini söyledi. İnternet üzerinden yapılan ve 1000 kişinin katıldığı ankette 18-29 yaş aralığında kişilerin yüzde 28’i kripto para satın almanın makul bir yatırım olacağı yanıtını verdi. 30-39 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 50’si ise kripto para almayı riskli olarak değerlendirdi.

Ankete katılanların yüzde 55’i kripto paraları duyduklarını belirtirkenbu kişilerin yüzde 77’si şimdilik yatırım yapmayacaklarını kaydetti.

Alman Tüketici Merkezi’den pazarlama sorumlusu Thomas Schouten yaptığı değerlendirmede anketin, özellikle genç yaştaki Almanlar arasında kripto paraların giderek popülerleştiğini gösterdiğini söyleyerek bu olumlu düşüncenin küresel liderlerin ve geleceğin yenilikçi kişilerinin kripto paralarla ilgili potansiyeli gördüklerinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Yaşça büyük olanların kripto paraya karşı hala temkinli olduklarının altını çizen Schouten, \"Toplum olarak insanları kripto teknolojisinin potansiyeli ile ilgili eğitmek için çalışmamız gerekir. Kripto para, buz dağının görünen kısmı\" diye konuştu.

Almanya’da yapılan anket, üç yıl önce küresel bazda yapılan anketten çok farklı sonuçlar doğurmadı. Bu sonuçlarda da kripto paraya ilgi en çok gençler arasındaydı.

