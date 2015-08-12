T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Alman gençler Avrupa'nın en şanslısı

Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Almanya'da gençler arasındaki işsizlik oranları Avrupa Birliği içindeki en düşük seviyede.

12 Ağustos 2015 13:48


Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Kurumu'nun verileri, Almanya'da gençler arasındaki işsizliğin diğer Avrupa ülkelerini imrendirecek ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, geçen yıl Almanya'da yaşları 15-24 arasında değişen gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 7,7 olarak tespit edildi. İstatistikler, bu yaş grubundaki 330 bin gencin iş aradığını ortaya koydu.

Her iki gençten biri işsiz

Genç işsizliği Avrupa Birliği ortalaması yüzde 22,2 dolayında. Söz konusu oran, gençler arasındaki işsizliğin büyük bir problem olduğu kriz ülkeleri İspanya'da yüzde 53,2; Yunanistan'da ise yüzde 52 oranında.

Avrupa Birliği bu ülkelerde, gençler için iş imkanlarını artırmak amacıyla özel teşvik programları yürürlüğe koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FederalKurumuAlmanyaAvrupa BirliğiWiesbadenAvrupaYunanistanBirliğiDeutsche Welle Türkçe epd BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24