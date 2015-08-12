Alman gençler Avrupa'nın en şanslısı



Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Kurumu'nun verileri, Almanya'da gençler arasındaki işsizliğin diğer Avrupa ülkelerini imrendirecek ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, geçen yıl Almanya'da yaşları 15-24 arasında değişen gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 7,7 olarak tespit edildi. İstatistikler, bu yaş grubundaki 330 bin gencin iş aradığını ortaya koydu.

Her iki gençten biri işsiz

Genç işsizliği Avrupa Birliği ortalaması yüzde 22,2 dolayında. Söz konusu oran, gençler arasındaki işsizliğin büyük bir problem olduğu kriz ülkeleri İspanya'da yüzde 53,2; Yunanistan'da ise yüzde 52 oranında.

Avrupa Birliği bu ülkelerde, gençler için iş imkanlarını artırmak amacıyla özel teşvik programları yürürlüğe koymuştu.