Alman gemileri yolda



Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama kurtarma çalışmalarında görev alması planlanan iki geminin Girit Adası'na doğru yola çıktığı kaydedildi. Hessen adlı firkateyn ve Berlin adlı tedarik gemisinin bugün Girit'teki Suda üssüne varması bekleniyor.

İki gemi son olarak Atalanta misyonu çerçevesinde Afrika Boynuzu'nda Somalili korsanlarla mücadelede görevlendirilmişti.

AB'nin Akdeniz'deki mülteci ölümleriyle ilgili düzenlediği olağanüstü zirvede AB devlet ve hükümet başkanları, Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının ve insan kaçakçılarıyla mücadelenin yoğunlaştırılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Alman ordusunun verdiği bilgilere göre Alman gemilerinin söz konusu misyonu AB Sınır Ajansı Fontex'ten bağımsız olarak yürütülecek.