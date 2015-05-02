T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman gemileri yolda

Akdeniz'de kaçak mülteci teknelerini kurtaracak Alman gemileri Girit'e doğru yola çıktı.

02 Mayıs 2015 14:14


Alman Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama kurtarma çalışmalarında görev alması planlanan iki geminin Girit Adası'na doğru yola çıktığı kaydedildi. Hessen adlı firkateyn ve Berlin adlı tedarik gemisinin bugün Girit'teki Suda üssüne varması bekleniyor.

İki gemi son olarak Atalanta misyonu çerçevesinde Afrika Boynuzu'nda Somalili korsanlarla mücadelede görevlendirilmişti.

AB'nin Akdeniz'deki mülteci ölümleriyle ilgili düzenlediği olağanüstü zirvede AB devlet ve hükümet başkanları, Akdeniz'de kaçak mültecilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının ve insan kaçakçılarıyla mücadelenin yoğunlaştırılması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Alman ordusunun verdiği bilgilere göre Alman gemilerinin söz konusu misyonu AB Sınır Ajansı Fontex'ten bağımsız olarak yürütülecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AkdenizAlmanGiritDeniz Kuvvetleri KomutanlığıGirit AdasıBerlinGirit SudaAtalantaAfrika Boynuzu SomaliliAlman Sınır Ajansı FontexWelle Türkçe DW/dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24