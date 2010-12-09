Alman gelinler atakta

T24 - Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 11 ayda kıyılan 820 nikâhtan 164’ünde yabancı kadınlar Türklerle evlendi.



Geçen yıl Türk erkeklerle evlenen yabancı kadınların çoğunluğunu Ruslar oluştururken, bu yıl Almanlar Rusları geçti. İlçede Türkler bu yıl 36 Alman kadınla evlenirken, Rus gelin sayısı ise 26’yı buldu. Yabancılarla yapılan diğer 102 evlilik ise İsveç, Norveç, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Filipinler, Belçika, Macaristan, Amerika ve Suriye uyruklu kadınlarla gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yabancı kadınların Türk erkeklerini tercih etmesindeki en büyük etkenin, Türk erkeklerinin sevecen olmalarından kaynaklandığını söyledi.



