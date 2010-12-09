T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alman gelinler atakta

Alanya da bu yıl 11 ayda kıyılan 820 nikâhtan 164’ünde yabancı kadınlar Türklerle evlendi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 11 ayda kıyılan 820 nikâhtan 164’ünde yabancı kadınlar Türklerle evlendi.

Geçen yıl Türk erkeklerle evlenen yabancı kadınların çoğunluğunu Ruslar oluştururken, bu yıl Almanlar Rusları geçti. İlçede Türkler bu yıl 36 Alman kadınla evlenirken, Rus gelin sayısı ise 26’yı buldu. Yabancılarla yapılan diğer 102 evlilik ise İsveç, Norveç, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Hollanda, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Filipinler, Belçika, Macaristan, Amerika ve Suriye uyruklu kadınlarla gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yabancı kadınların Türk erkeklerini tercih etmesindeki en büyük etkenin, Türk erkeklerinin sevecen olmalarından kaynaklandığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24