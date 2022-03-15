Alman gazetesi FAZ: Savaş, Türkiye'nin stratejik konumunu hatırlatıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ankara ziyaretine ilişkin Alman gazetelerinde yer alan yorumlarda Türkiye ile Almanya arasındaki sorunların Ukrayna'daki savaş nedeniyle geri plana itildiği ancak çözüme kavuşmadığı fikri öne çıkıyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan yorum şöyle:

"Türkiye Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce dış politikasını yeniden şekillendirmeye başlamıştı. Rus saldırganlığı, bu süreci hızlandırdı zira Türkiye'ye Batı ile bağlantılı olmanın yararını hatırlattı. Başbakan Scholz'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti o nedenle doğru bir zamanda gerçekleşti. Türkiye, dış politikasını aylar önce düzeltti. Ankara, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi, Ermenistan ile de (normalleşme) üzerinde çalışıyor. Ukrayna'daki savaş, yeni yönelime güç veriyor. Batı'ya NATO üyesi Türkiye'nin stratejik konumunu hatırlatıyor; ayrıca son olarak Batı ile bağlantılı ve Rusya ile iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ile İsrail'in yeni bir eksen oluşturabilecekleri belli oldu. [...] Türkiye ne kadar güvenlik politikalarında önem taşısa da Ankara'nın yanılsamaya kapılmaması gerekir: Avrupa Birliği ile bir yakınlaşma Türkiye'deki insan hakları durumunun muazzam bir şekilde iyileşmesini şart koşuyor."

Kölnische Rundschau'da yer alan "Yeni Alman-Türk Yakınlaşması" başlıklı yazıda ise şu ifadeler yer alıyor:

"Scholz Türkiye'de hukuk devletinin kaybolmasından çekingen bir biçimde söz etti. Almanya Başbakanı bu konu ve tutuklu Alman vatandaşları meselesinde Türkiye ile görüş farklılıkları olduğunu söyledi. İkili ilişkilerin ise iyi olduğunu belirtti. Erdoğan siyasi, ekonomik ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesini ümit ettiğini söyledi. Uzlaşmayı ifade eden bu sesler Alman-Türk bağının daha az sıkıntılı olduğunu akla getiriyor. Türkiye'de demokraside gerilemeler, Erdoğan'ın Yunanistan kara sınırını açarak mülteci sorununda baskı yapması ve Doğu Akdeniz'deki saldırgan Türk politikası bu ilişkiyi gölgelemişti. Ukrayna Savaşı bu görüş ayrılıklarını gizliyor ancak çözüme kavuşturmuyor."

Rheinpfalz gazetesinde de Scholz'ün Türkiye ziyaretinin iki ülke arasında kötüleşmiş olan ilişkilerde bir "ara nağme" olarak kalacağı yorumu yapılıyor:

"Saldırgan Putin konusunda ortak bakış açısının Almanya-Türkiye ilişkileri konusunda orta vadede yeni perspektifler doğurması muhtemel değil. Scholz Ankara'da Erdoğan'a oldukça dikkat gösterdi ve Cumhurbaşkanı'na bağlı hükümetin insan hakları ihlallerini sadece çekingen bir şekilde eleştirdi. İnsan haklarını dış politikanın merkezine koyacağı iddiası ile göreve gelen bir Federal Hükümet, bu yumuşak politikayı tabanını öfkelendirmeden sürdüremez. Diğer tarafta Erdoğan da kendi milliyetçi seçmeninin takdirini kazanmak için Avrupa ve Almanya'ya severek eleştiriler yönelttiğini yeterince sık gösterdi. Scholz'un Türkiye ziyareti o nedenle iki ülke arasında son derece kötüleşmiş olan ilişkilerde bir ara nağme olarak kalacak."