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Deutsche Welle

Alman gazeteden, basın özgürlüğünü desteklemek için Türkçe haber portalı

Alman Die Tageszeitung (TAZ) Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik müdahaleler nedeniyle iki dilli (Türkçe-Almanca) internet portalı kurma kararı aldığını açıkladı.

14 Ocak 2017 01:12

Die Tageszeitung (TAZ) gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basına karşı giderek daha sert bir tutum izlediğini belirterek, yeni bir internet portalı kurma kararı aldığını duyurdu. 19 Ocak'ta çevrimiçi olacak "taz.gazete" adlı iki dilli (Türkçe-Almanca) portalda Türk yazarların haberleri de yer alacak. İnternet portalında yayınlanan tüm metinler Türkçe ve Almanca okunabilecek.

‘Özgür, bağımsız platform‘

TAZ editörü ve proje müdürü Fatma Aydemir, "Otoriter Türk rejimi art arda medya kurumlarını kapatırken biz, yeni, özgür, bağımsız bir medya organı çıkarıyoruz" dedi.

"taz.gazete" internet portalında Türkiye ve Almanya'dan haber, yorum, deneme ve röportajlar yer alacak. Yazarlar arasında Cumhuriyet yazarı Aydın Engin, gazeteci- yazar Ece Temelkuran da var. Ayrıca Cumhuriyet, Birgün, Diken ve Bianet'ten yazarlar, 'taz.gazete'ye zaman zaman yazılar yazacak. Almanya'daki kadrosunda editör Canset İçpınar, Elisabeth Kimmerle ve Ebru Taşdemir yer alıyor. Ayrıca Cumhuriyet gazetesi editörlerinden Ali Çelikkan'ın da kadroda olduğu belirtildi. Çelikkan'ın Cumhuriyet gazetesine operasyon düzenlendiği sırada, bir değişim programı çerçevesinde TAZ'da görev yaptığı kaydedildi.

TAZ, iki dilli (Almanca-Türkçe) yeni internet portalı fikrinin Ekim ayında Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tukuklanması sonrasında doğduğunu belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

epd/DW/DK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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