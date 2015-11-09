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Deutsche Welle

Alman futbolunun zirvesinde istifa

2006 Dünya Futbol Şampiyonası'na ilişkin iddialar Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın koltuğuna mal oldu. Niersbach, başkanlık görevinden istifa etti.

09 Kasım 2015 21:27


Almanya'da futbolun zirvesindeki isim Wolfgang Niersbach, Almanya Futbol Federasyonu'ndaki (DFB) başkanlık görevinden istifa etti. Niersbach istifa kararını açıklarken iddialarla ilgili olarak "Siyasi sorumluluğu üstlenme zamanının geldiğini fark ettim" diye konuştu.

"Dünya Kupası'nın Medya Direktörü olarak kesinlikle temiz çalıştım" diye konuşan 64 yaşındaki Niersbach istifa açıklamasını federasyonda düzenlenen kriz zirvesinden sonra yaptı.

Niersbach, 27 yıldır Almanya Futbol Federasyonu için çalıştığını ve görevini bir "iş" olarak değil, kalbiyle yaptığını vurguladı. Niersbach, Almanya'nın ev sahibi olduğu 2006 Dünya Futbol Şampiyonası'nı ise mesleki kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdi.

Niersbach'ın görevini, Alman Futbol Federasyonu'nun iki başkan vekili Reinhard Rauball ve Rainer Koch geçici olarak üstlenecek. Niersbach'ın FİFA'nın İcra Komitesi ve UEFA'daki üyelikleri ise devam edecek.

Baskı altındaydı

Niersbach, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası'na Almanya'nın ev sahipliği yapması için rüşvet ödendiği yönündeki iddialar nedeniyle büyük baskı altındaydı. Almanya Futbol Federasyonu'nun merkez binasına vergi kaçaklığı şüphesiyle geçen hafta polis baskın düzenlenmişti.

Frankfurt Başsavcılığı, istifa eden başkan Niersbach, selefi Theo Zwanziger ve federasyonun eski genel sekreteri Horst R. Schmidt hakkında vergi kaçaklığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Rüşvet iddiası yaklaşık üç hafta kadar önce gündeme geldi. Basına yansıyan haberlerde, Alman Dünya Kupası Komitesi'nin 2005 yılında FİFA üzerinden Adidas'ın eski yönetim kurulu başkanı Robert Louis-Dreyfus'a havale edilen 6 milyon 700 bin euro ile ilgili kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği ileri sürüldü.

Bu paranın, FIFA İcra Komitesi’ndeki yetkilileri, 2006’daki turnuvanın organizasyonunun Almanya’ya verilmesi yönünde ikna etmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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