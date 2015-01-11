Alman futbolu yasta

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, cumartesi günü Porta Westfalica yakınlarında otobanda

yaptığı kazada yaşama veda etti.

Alman Futbol Ligi (DFL) Yönetim Kurulu Başkanı Christian Seifert Twitter hesabından

"Bu trajik kazadan derin üzüntü duymaktayız ve Wolfsburg'un acısını paylaşıyoruz" diye

yazdı. Seifer genç futbolcunun yakınlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Alman Birinci Ligi'nde 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak karşılaşmalar

öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılması gündemde.

