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Spor
Deutsche Welle

Alman futbolu yasta

Alman birinci ligi Bundesliga takımlarından Wolfsburg’un genç yeteneği Junior Malanda trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

11 Ocak 2015 15:38

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, cumartesi günü Porta Westfalica yakınlarında otobanda
yaptığı kazada yaşama veda etti.

Alman Futbol Ligi (DFL) Yönetim Kurulu Başkanı Christian Seifert Twitter hesabından
"Bu trajik kazadan derin üzüntü duymaktayız ve Wolfsburg'un acısını paylaşıyoruz" diye
yazdı. Seifer genç futbolcunun yakınlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Alman Birinci Ligi'nde 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak karşılaşmalar
öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılması gündemde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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