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Dünya
Deutsche Welle

Alman Futbol Federasyonu'na polis baskını

Vergi beyannamesinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Alman Futbol Federasyonu'nda mali polis tarafından arama yapıldı.

03 Kasım 2015 16:08


Alman Futbol Federasyonu'nun Frankfurt'taki merkezinde mali polis tarafından arama yapıldı. Frankfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada aramanın vergi kaçırıldığı şüphesi üzerine yapıldığı belirtildi.

Olayın, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası final turnuvasının Almanya'ya verilmesinde 6 milyon 700 bin Euro'nun el değiştirmesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Alman ‘Bild' gazetesinde yer habere göre, Federasyon Başkanı Wolfgang Niersbach ile eski başkan Theo Zwanziger'in evleri de mali polis tarafından arandı. Savcılık eski eş başkan, başkan ve bir de eski federasyon genel sekreterinin evlerinde arama yapıldığını doğruladı.

Savcılık açıklaması

Savcılığın açıklamasında zanlıların vergi beyannamesinde matrahı düşürmek suretiyle kurumlar, işletme ve dayanışma vergisi borçlarını azaltmakla suçlandıklarını duyurdu.

Son tespitler, 2005 yılında dünya şampiyonasına bağlı kültürel organizasyonun masraf payı olarak dünya şampiyonası organizasyon komitesi tarafından federasyona havale edilen 6 milyon 700 bin Euro'nun işletme giderleri şeklinde vergi beyannamesine işlendiğini gösteriyor.

Bu meblağın farklı bir amaç için kullanılmak üzere federasyona verilmiş olması nedeniyle vergilendirilecek miktardan düşürülmesinin yasal olmadığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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