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Dünya
Deutsche Welle

Alman-Fransız işbirliği derinleşiyor

Almanya ile Fransa bugün Berlin'de 17'nci Hükümetlerarası İstişare Toplantısı'nı yaptı. Toplantıda birçok alanda ikili anlaşmalar imzalandı.

31 Mart 2015 21:07


Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider bir görüşme yaptı. Gündemde öne çıkan konular arasında Ukrayna krizi, Yunanistan borç krizi ve Fransız Alpleri'nde düşen Germanwings uçağı vardı.

İkili görüşmenin ardından 17'nci Almanya-Fransa Hükümetlerarası İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda üniversite diplomalarının tanınması, emeklilerin vergilendirilmesi gibi birçok alanda ikili anlaşmalar imzalandı.

İki ülke arasında imzalanması beklenen ortak silahlanma projeleri de temaslarda gündeme geldi. Pazartesi günü Almanya'nın Composante Spatiale Optique (CSO) adlı Fransız askeri izleme uydu sistemine 210 milyon euro ile katkı sunacağı açıklanmıştı. İki ülke bu konudaki işbirliğini geliştirme kararı alırken, anlaşmanın haziran ayında imzalanması bekleniyor.

Fransa, Almanya ve İtalya ayrıca 2025 yılına kadar keşif amaçlı silahlandırılabilir insansız hava araçları geliştirmeyi hedefliyor. Sınır güvenliği, doğal felaketlerde keşif ve askeri operasyon amaçlı kullanılabilen bu araçların geliştirilmesi için hazırlanan projenin yaklaşık 1 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. Hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre CSO projesinden Fransız sanayisinin, İHA projesinden ise Alman sanayisinin kazançlı çıkması bekleniyor.

Fransa ile Almanya arasındaki Hükümetlerarası İstişare Toplantıları 1963 yılından beri yapılıyor. Alman hükümeti 10 ülkeyle istişare toplantıları düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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