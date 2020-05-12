Alman firmanın anlaşması iptal edildi; Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mimarı yapacak

2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin idaresini eline aldığı İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak olan Merkez Bankası binasının mimarı değişirken, projenin tasarımı da baştan aşağı yenilendi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in imzalı habere göre, 2015 yılında Merkez Bankası tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP'nin hazırladığı mimari proje iptal edildi. Bunun yerine ise, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mimari olan Şefik Birkiye'nin şirketi VizzionArchitects ile el sıkışıldı. “Davet usulü” ihale yoluyla Birkiye'ye verilen projenin yeni hali ise Selçuklu mimarisinden izler taşıyor. Merkez Bankası projesi, hep az katlı yapılar tasarlayan Birkiye'nin bugüne kadar çizdiği en yüksek bina olacak.

Yeni projede bina yüksekliği 67 kata çıkarıldı

Görselleri kamuoyuyla paylaşılmayan ancak İstanbul Finans Merkezi projesinin çevresini saran panolarda yer alan mimari tasarıma göre, eski hali 55 kat olan binanın yüksekliği bodrumlar dahil 67 kata çıkartılırken arazinin tamamında da yapılaşmaya gidildiği görüldü.

BDDK, SPK ve diğer kamu kuruluşlarına ait binaların dış görünümleri de değiştirilecek

Öte yandan, İstanbul Finans Merkezi projesinde yer alan BDDK, SPK ve diğer kamu kuruluşlarına ait binaların dış görünümünde de el sıkışılan bir başka mimarlık firması tarafından değişiklik yapılacağı öğrenildi. İsmini paylaşmak istemeyen bir yetkili, “Tüm binalar birbirleriyle mimari ve estetik açıdan uyumlu hale getirilecek” dedi.

Yapım ihalesi yeniden

2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin altında ağır aksak ilerleyen finans merkezi projesinin tamamlanması ve faaliyete geçmesini sağlamak için İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanlığı kurulmuştu. Yılbaşından bu yana inşaatların hızlandığı projede henüz çivi çakılmayan tek kamu binası Merkez Bankası'nındı. TOKİ 2017 yılında “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” işi için iki kez ihaleye çıkmış ancak tekliflerin yeterli bulunmaması ve rekabet koşulları oluşmaması nedeniyle ihaleler iptal edilmişti.

Ağustos 2017'de yapılan üçüncü ihaleyi ise idare payı 180 milyon lira olmak üzere 1 milyar 440 milyon lira teklif veren İntaş Taahhüt Yapı Sanayi Ticaret A.Ş kazanmıştı. Ancak ilerleyen dönemde firma inşaata başlayamadı ve projeden çekildi. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre Merkez Bankası'nın binasının yapımı için nisan ayı sonunda bir yapım ihalesi yapılacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle ihale ertelendi. Davet usulü gerçekleştirilmesi beklenen yeni ihalenin yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.