Alman firmalara 'Türkiye’de yatırıma devam edin' tavsiyesi

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) internet sitesinde Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik bir bilgilendirme notu yayınlandı. Metinde Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yatırımlar konusundaki kuşkularının anlaşılabilir olduğu ifade edilerek, buna rağmen Alman firmalarının Türkiye'yi ekonomik bir ortak olarak görmeye devam etmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'deki iç tüketim, demografik gelişim ve çok sayıdaki büyük çaplı alt yapı projelerinin Alman firmalarına "gelecekte cazip işler” yaratabileceğine dikkat çekilen metinde, bu alt yapı projeleri arasında İstanbul'a inşa edilmesi öngörülen üçüncü havalimanı, Çanakkale Boğazı'na planan köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu gösterildi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası verilerine göre Türkiye'de 6 bin 800'den fazla Alman firması faaliyet gösteriyor. Bu firmaların Türkiye'deki toplam sermaye yatırımı 10 milyar euroyu aşıyor.

Alman firmaları referandumun sonucunu bekliyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yayınlanan bilgilendirme notunda Türkiye'deki siyasi gelişmelerin Alman firma sahipleri arasında yarattığı kaygıya da yer verildi. Metinde, Alman firmalarının Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunu "ilgi ve kaygı” izlediği belirtilerek, Türkiye'de iş yapan Alman firmalarının referandumun sonucunu beklediği ve bunun faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini gözden geçirdiği kaydedildi.

Ekonomik ilişkilere etkisi

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'na göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında Türk hükümetinin izlediği tutum, özellikle de çok sayıda kişinin işten çıkartılması, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri de etkiledi. 2016 yılının başında yapılan tahminlere göre Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı ihracatta beklenen yüzde 5'lik büyüme gerçekleşmedi, ihracatta yüzde 2 gerileme kaydedildi. Metinde buna neden olarak "siyasi huzursuzluklar sonucunda Türk Lirası'nın büyük ölçüde değer kaybetmesi” gösterildi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracatta 2017 yılında da yüzde 5 oranında azalma olacağını tahmin ediyor. Türkiye'de ekonomi için yapılan tahminlerin de ümit verici olmadığına dikkat çekiliyor.

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DW/Reuters/JD/BK