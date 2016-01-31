Alman firma Türkiye seferlerini iptal etti

Aida Cruises'tan yapılan açıklamada, İstanbul'daki saldırılardan sonra çok sayıda müşterinin seyahatlerini

başka bir tatil bölgesine almak istediklerini bildirdikleri açıklandı.

Rostock merkezli firmanın sözcüsü, binlerce müşterinin Türkiye'yi de içeren tatil rezervasyonu yaptırmış

olduğunu, çoğunun Almanya'dan geri kalanlarının ise Avusturya ve İsviçre'den olduğunu kaydetti.

Sözcü, plan değişikliğinin firmaya kaça mal olacağını bilmediklerini söyledi. Tatil planlarını değiştirmek

müşteriler için ücretsiz ancak iptal etmek mümkün değil.

Firma, yeni seyahat planlarının kısa bir süre sonra açıklanacağını

bildirdi.

Türkiye, geçen yıllarda Akdeniz ülkeleri arasında turizmden en çok kazanan ülkelerdendi. 2012 yılından bu

yana ülkeye giden Almanların sayısında büyük artış yaşanıyordu. 2015 yılında Almanya'dan 5,5 milyon turist

Türkiye'ye gitti.

Türkiye, İspanya ve İtalya'dan sonra Almanlar için en çok sevilen tatil bölgelerindendi.

