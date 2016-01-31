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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman firma Türkiye seferlerini iptal etti

Gemi turları düzenleyen Alman Aida Cruises, bu yaz için planlanan tüm Türkiye seferlerini iptal etti. İstanbul’daki saldırılar sonrası müşterilerin tatil planlarını değiştirmek istediği kaydedildi.

31 Ocak 2016 15:01

Aida Cruises'tan yapılan açıklamada, İstanbul'daki saldırılardan sonra çok sayıda müşterinin seyahatlerini
başka bir tatil bölgesine almak istediklerini bildirdikleri açıklandı.

Rostock merkezli firmanın sözcüsü, binlerce müşterinin Türkiye'yi de içeren tatil rezervasyonu yaptırmış
olduğunu, çoğunun Almanya'dan geri kalanlarının ise Avusturya ve İsviçre'den olduğunu kaydetti.

Sözcü, plan değişikliğinin firmaya kaça mal olacağını bilmediklerini söyledi. Tatil planlarını değiştirmek
müşteriler için ücretsiz ancak iptal etmek mümkün değil.

Firma, yeni seyahat planlarının kısa bir süre sonra açıklanacağını
bildirdi.

Türkiye, geçen yıllarda Akdeniz ülkeleri arasında turizmden en çok kazanan ülkelerdendi. 2012 yılından bu
yana ülkeye giden Almanların sayısında büyük artış yaşanıyordu. 2015 yılında Almanya'dan 5,5 milyon turist
Türkiye'ye gitti.

Türkiye, İspanya ve İtalya'dan sonra Almanlar için en çok sevilen tatil bölgelerindendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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