Alman Federal Meclisi'nde yoğun gündem



Afganistan'daki Alman birliğinin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tezkere bugün Federal Meclis genel kurulunun oyuna sunulacak.

Afganistan'daki Alman asker sayısı üst sınırının 850'den 980'e çıkarılması öngörülüyor.

Aynı zamanda Akdeniz'deki ‘Active Endeavour' adlı NATO misyonuna ortak olan Alman birliğinin görev süresi de uzatılacak. Alman askerleri elan bu misyonda görev yapmıyor.

Ayrıca Federal Çevre Bakanı Barbara Hendricks genel kurulda Paris'teki iklim konferansının sonuçlarıyla ilgili açıklama yapacak.

Genel kurul görüşmelerinin gündeminde siyasi partiler yasasındaki değişiklik ile tahsis hukuku, özel verilerin korunması ve süreli sözleşmeyle bilimsel kuruluşlarda çalışanların sorunları da bulunuyor.