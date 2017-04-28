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BBC Türkçe

Alman Federal Meclisi, kısmi burka yasağını onayladı

Tasarı, memurların, yargıçların ve askerlerin iş yerlerinde burka giymelerini yasaklıyor

28 Nisan 2017 14:35

Almanya'da parlamentonun alt kanadı Bundestag (Alman Federal Meclisi), yüzü tamamen kapatan burka gibi kıyafetlerin giyilmesini kısmen yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Parlamento'nun üst kanadının onayına gitmeyi bekleyen tasarı, memurların, yargıçların ve askerlerin iş yerlerinde burka giymelerini yasaklıyor.

Sağcı partiler, burkanın kamusal alanda tamamen yasaklanması için bastırıyordu.

"Burka Almanya'da yaygın olarak giyilmiyor"

Son 18 ayda çoğu Ortadoğulu Müslüman bir milyondan fazla mülteci Almanya'ya gitti.

Başı ve yüzü tamamen örten burka Almanya'da yaygın olarak giyilmiyor.

Alman ARD televizyonu, geçtiğimiz günlerde burka giyen İsviçreli bir kadının bir televizyon tartışmasına katılmasına izin vermesi deneniyle eleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, burkaya getirilen kısmi yasağın, Almanya'da diğer kültürlere gösterilen hoşgörünün sınırını sergilediğini söyledi.

Almanya'daki sağ partiler 2011'den bu yana burkanın yasak olduğu Fransa'daki gibi bir adım atılmasını istiyordu.

Başbakan Angela Merkel, geçen Aralık'ta ülkesinde uygun olmadığı gerekçesiyle, yasal açıdan mümkün olan her yerde yüzü tamamen kapatan örtülerin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Geçen Şubat'ta da Bavyera eyaleti, yüzü tamamen kapatan örtülerin kamusal işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve araç kullanırken yasaklanmasını öngören planları açıklamıştı.

Planın karşıtları, çok az sayıda Müslüman'ın yaşadığı eyaletteki yasağın uygulamada pek bir etkisi olmayacağını söylemişti.

Federal hükümetse, yüzü tamamen kapatan örtüleri tamamen yasaklamanın anayasaya aykırı olacağını söyleyerek bu yola gitmedi.

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