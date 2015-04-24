Alman Federal Meclis Başkanı Lammert'ten soykırım konuşması



Norbert Lammert, "Dünya kamuoyunun gözleri önünde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşananlar soykırımdı. Bu, 20'nci yüzyılın son soykırımı olarak kalmadı" dedi.

Dönemin Alman İmparatorluğu'nun Osmanlının müttefiki olduğunu hatırlatan Lammert, "Almanlar, geçmişleriyle ilgili nasıl bir tutum izleyecekleri konusunda kimseye ders verecek durumda değildirler. Yine de deneyimlerimizle başkalarını, acı verse de, geçmişle hesaplaşma konusunda cesaretlendirebiliriz" diye konuştu.

Türk hükümetinin sorumluluğu

Türkiye'nin 1 milyondan fazla mülteciye kapılarını açarak Avrupa'da fazla üzerinde durulmayan bir insani yardımda bulunduğuna işaret eden Federal Meclisi Başkanı Lammert, "Görev başındaki Türk hükümeti 100 yıl önce meydana gelenlerden sorumlu değildir. Ancak (bu mirasın) akıbetinden Türk hükümeti de sorumludur" dedi. Lammert, Türkiye'nin 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenilerin yakınlarına gösterdiği yeni yaklaşımı memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.