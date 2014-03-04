Alman emniyetinde çocuk pornografisi skandalı



Alman muhalefeti istifasını isterken, Büyük Koalisyon, Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke'ye açıkça destek çıktı. Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Stefan Paris, Ziercke'nin Bakan Thomas de Maizière'in güvenine sahip olduğunu kaydetti. Sosyal Demokrat Parti temsilcileri de üst düzey bir Federal Emniyet Teşkilatı üyesinin adının çocuk pornografisi olayına karışmasından sonra baskı altında bulunan Ziercke'nin arkasında duruyor.

Ziercke kasım ayı ortasında -planlandığı gibi görevinden ayrılacak. Ancak Sol Parti ve Yeşiller Partisi, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun olayı yeniden ele almasının yanı sıra konunun Meclis Araştırma Komisyonu'nda da görüşülmesini istiyor. Yeşiller Partisi Meclis Grup Genel Sekreteri Britta Haßelmann Federal Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki dinlemenin bu hafta içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

‘Artık böyle devam edemez'

Sol Parti lideri Bernd Riexinger, Ziercke'ye artık daha fazla katlanılamayacağını belirtti. Riexinger, “Her geçen gün yeni bir çelişki. Artık böyle devam edemez. Federal hükümet onu görevden alırsa iyi eder” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin içişleri uzmanı Michael Hartmann, Passauer Neuen Presse gazetesine verdiği demeçte Ziercke'ye yönelik istifa taleplerine ilişkin, “Her şey çok hızlı gelişiyor. Başka adımlar atılmadan önce, Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı'nın Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda bir kez daha kapsamlı bir biçimde dinlenmesi bir ihtimam ve ciddiyet icabıdır” dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Parti Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise Kölner Stadt-Anzeiger'de çıkan haberde Ziercke'nin görevde kalabileceğine inandığını belirtti. Strobl, “İyi bir polis ve ona sahip olduğumuz için memnunum” dedi. Strobl ayrıca memurlara yönelik soruşturmaları kamuoyu yönünde yürütmediği için de memnun olduğunu ifade etti ve ekledi: “Bu muhtemelen soruna yol açardı çünkü söz konusu olan bir siyasetçi değil bir memur.”

Teşkilat içinde skandala yol açan memurun adının, Sosyal Demokrat Partili politikacı Sebastian Edathy'nin çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığı iddia edilen Kanadalı satıcının listesinde yer aldığı belirtiliyor.