T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman emniyetinde çocuk pornografisi skandalı

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Ziercke, teşkilat içindeki çocuk pornografisi skandalı nedeniyle baskı altında. Muhalefet istifasını isterken, koalisyon hükümeti destek çıkıyor.

04 Mart 2014 14:10


Alman muhalefeti istifasını isterken, Büyük Koalisyon, Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke'ye açıkça destek çıktı. Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Stefan Paris, Ziercke'nin Bakan Thomas de Maizière'in güvenine sahip olduğunu kaydetti. Sosyal Demokrat Parti temsilcileri de üst düzey bir Federal Emniyet Teşkilatı üyesinin adının çocuk pornografisi olayına karışmasından sonra baskı altında bulunan Ziercke'nin arkasında duruyor.

Ziercke kasım ayı ortasında -planlandığı gibi görevinden ayrılacak. Ancak Sol Parti ve Yeşiller Partisi, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun olayı yeniden ele almasının yanı sıra konunun Meclis Araştırma Komisyonu'nda da görüşülmesini istiyor. Yeşiller Partisi Meclis Grup Genel Sekreteri Britta Haßelmann Federal Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki dinlemenin bu hafta içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

‘Artık böyle devam edemez'

Sol Parti lideri Bernd Riexinger, Ziercke'ye artık daha fazla katlanılamayacağını belirtti. Riexinger, “Her geçen gün yeni bir çelişki. Artık böyle devam edemez. Federal hükümet onu görevden alırsa iyi eder” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin içişleri uzmanı Michael Hartmann, Passauer Neuen Presse gazetesine verdiği demeçte Ziercke'ye yönelik istifa taleplerine ilişkin, “Her şey çok hızlı gelişiyor. Başka adımlar atılmadan önce, Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı'nın Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda bir kez daha kapsamlı bir biçimde dinlenmesi bir ihtimam ve ciddiyet icabıdır” dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Parti Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise Kölner Stadt-Anzeiger'de çıkan haberde Ziercke'nin görevde kalabileceğine inandığını belirtti. Strobl, “İyi bir polis ve ona sahip olduğumuz için memnunum” dedi. Strobl ayrıca memurlara yönelik soruşturmaları kamuoyu yönünde yürütmediği için de memnun olduğunu ifade etti ve ekledi: “Bu muhtemelen soruna yol açardı çünkü söz konusu olan bir siyasetçi değil bir memur.”

Teşkilat içinde skandala yol açan memurun adının, Sosyal Demokrat Partili politikacı Sebastian Edathy'nin çıplak çocuk fotoğrafları satın aldığı iddia edilen Kanadalı satıcının listesinde yer aldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı ZierckeBüyük Koalisyon Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg ZierckeBakanlığı Sözcüsü Stefan Paris Ziercke Bakan ThomasMaizièreDemokrat PartiFederal Emniyet TeşkilatıZierckeSol Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24