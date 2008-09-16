Alman elçiliği: Erdoğan ve Şahin'le görüştük

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Klemens Semtner, Büyükelçi Eckart Cuntz’un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’le, bazı basın organlarında ileri sürülen tarihlerde görüştüğünü ancak görüşmelerin içeriğiyle ilgili yorum

yapamayacaklarını söyledi.

Semtner, söz konusu haberlerde bahsedildiği gibi, "Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz’un 22 Kasım 2007’de Başbakan Erdoğan’la ve 5 Aralık 2007’de Adalet Bakanı Şahin’le görüştüğünü" doğruladı. Sözcü Semtner, şöyle konuştu:

"Büyükelçi ile Başbakan ve Adalet Bakanı arasında bahsi geçen tarihlerde görüşmeler yapılmıştır. Ancak görüşmelerin içeriğiyle ilgili yorum yapamayız. Devam eden yargı süreçleriyle ilgili yorum yapamayız."



