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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisinin gözü İran'da

İran’la uzun süredir devam eden diplomatik görüşmelerin ardından varılan mutabakatın olumlu etkileri ekonomi çevrelerine de yansıyor. Alman ekonomisi de gelişmelerden memnun.

14 Temmuz 2015 22:19


İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye büyük devletlerin uyguladığı yaptırımların azaltılması esasına dayanan anlaşmayla siyasi ve diplomatik arenadaki dengelerin yeniden değişebileceği öngörülüyor. Ancak anlaşmanın etkileri bununla sınırlı değil. Nitekim, mutabakat sağlandığının duyurulmasından sonra petrol fiyatlarının bir dolardan fazla bir düşüş göstermesiyle ekonomik alanda da ilk olumlu etkiler görülmeye başlandı.

Uzmanlara göre bir zamanlar dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması ülkede ekonomik alanda önemli gelişmelere neden olabilir. Öyle ki, İran'ın yanı sıra aralarında Almanya'nın da olduğu bir çok ülkenin anlaşmadan ekonomi alanında kazançlı çıkabileceği öngörülüyor.

Alman ekonomisi kazanacak

Almanya da İran'la, Alman ekonomisine milyarlarca euroluk katkı sunması beklenen ortaklıklara imza atmayı hedefliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ekonomi Birimi Yöneticisi Volker Treier, Reuters'a yaptığı açıklamada iki yıl içinde Almanya'nın İran'a yaptığı ihracat hacminin iki kat artarak, 5 milyar euro seviyesine çıkabileceğine dikkat çekti.

DIHK'nın verilerine göre İran'da hâlihazırda 80 Alman şirketinin şubesi, 1000 şirketin ise temsilciliği bulunuyor. İran aynı zamanda nitelikli iş gücünün fazlalığı nedeniyle Alman firmaları tarafından üretim yeri olarak da ilgi görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAlmanSanayiTicaret Odaları BirliğiDış Ekonomi Birimi Yöneticisi Volker Treier ReutersDeutsche Welle Türkçe ReutersSÖ/ET

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