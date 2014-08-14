Alman ekonomisine yaptırım çelmesi



Ekonomi uzmanları 2014 yılı için dünya çapında büyüme bekliyordu. Ancak bu beklenti şimdilik gerçekleşmeyecek. 2014'te birbiri ardına patlak veren siyasi krizler ekonomik büyüme beklentilerini boşa çıkardı. Ortadoğu'daki savaşlar, ancak özellikle Ukrayna'daki kriz ve Rusya ile siyasi gerilim ekonomiye şimdiden olumsuz etki etmeye başladı. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) 2014 için ihracat tahminlerini yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e düşürdü. DIHK Dış Ticaret Bölümü Başkanı Volker Treier, yüzde 3,5'in bile iyimser bir tahmin olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

"Temmuz ve Ağustos'a dair veriler henüz elimizde yok. Yılın geri kalanında ihracat durulursa yüzde 3,5 yerine yüzde 2,1'de kalabiliriz. Gerilimin daha da tırmanması ve bizim bir adım daha atmamız durumunda ya da Kremlin, bunun yeterli olmadığına inanırsa senaryo da değişir."

DIHK halihazırda ihracatçıların cirosunun 11 milyar euro azaldığını tahmin ediyor ve Almanya'da 100 bin kişilik istihdamın tehlikede olduğunu belirtiyor. Alman ekonomisinin yurtdışındaki resmi temsilcilikleri olan dış ticaret odalarından da olumsuz işaretler geliyor. Treier, “AB ülkelerindeki dış ticaret odalarının hemen hepsi, yaptırımlar ve Rusya'nın tepkileri nedeniyle yılın geri kalanında gıda ve tarım alanında sevkiyatın durmasıyla işlerinin olumsuz etkilenmesini bekliyor. Bunlar olumsuz etkiler. Euro Bölgesi içindeki büyümeyi ya da konjonktürü alaşağı etmiyor ama üzerindeki yükü artırıyor” diyor.

'Rusya ve Ukrayna'yı da vurdu'

Bu da şu an zaten çok güçlü durumda olmayan ekonomiler için kötü haber anlamına geliyor. Treier, Fransa'da ekonomik büyümenin gelecek yılda da yüzde 1 cıvarında seyredeceğini, resesyona giren İtalya'nın daha da büyük endişe yarattığını belirtiyor. Ancak Rusya ve Ukrayna da krizden payını alıyor. DIHK Rusya için yüzde 2'lik büyüme öngörüsünde bulunmuştu. Şimdi ise Rus ekonomisinde en iyi ihtimalle durgunluk bekleniyor. Ukrayna ekonomisi için ise bu yıl büyümede yüzde 7'lik gerileme yaşanacağı tahmin ediliyor. Treier şunları söylüyor:

"Tabii ki bunun sadece Alman-Rus ekonomik ilişkilerine değil, Rus-Avrupa ekonomik ilişkilerine de etkileri var. ‘Avrupa'dan örneğin Kazakistan gibi ülkelere nasıl sevkiyat yapacağız' sorusu da ortaya çıkıyor. Sevkiyatın Rusya üzerinden yapılması gerekiyor. Tüm bunlar şu an şirketlerin üzerinde durduğu, yanıt bulmaya çalıştığı sorular."

'Normalliğe dönülür'

Rusya, Almanya'nın toplam ihracatında sadece yüzde 3,5'lik yer tutmasına rağmen Rusya ile ilişkilerin bozulması belirli sektörlere ağır etki yapacak. Rusya'da yaklaşık 6 bin Alman firması faaliyet gösteriyor. Makine sektöründe Rusya Almanya için en önemli dördüncü pazar. Alman şirketleri Rusların şimdi Çin, Kore, Japonya gibi başka iş ortakları bulmasından korkuyor. DIHK Dış Ticaret Bölümü Başkanı Volker Treier, iş dünyasının yeni koşullarla başa çıkabileceğini ve yeni realiteler doğacağını belirtiyor:

"Bir şok yaşandığında, ki şu anki kriz harici bir şok, bunun önce hazmedilmesi gerek. Bu sindirme sürecinde önce fren etkisi görülür, ama ardından yeniden belli bir normalliğe dönülür."

DIHK tahminlerine göre başta Ortadoğu olmak üzere dünyadaki krizler daha da tırmanmazsa ve Rusya ile durum daha da kötüye gitmezse 2015'te bulutlar dağılmaya başlayacak ve iyileşme görülecek. Bu durumda dünya ekonomisinin yüzde 3,8 oranında büyümesi ve Alman ihracatının yaklaşık yüzde 5 dolayında artması bekleniyor.