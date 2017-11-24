Alman ekonomisinde iyimserlik rekor kırdı

Alman ekonomik araştırmalar enstitüsü Ifo, iş çevrelerinin beklentilerini ölçen aylık endeksini açıkladı. Buna göre Münih merkezli Ifo enstitüsü'nün endeksi kasım ayında 117,5 puana yükseldi. Ekim ayında bu puan 116,8 olarak ölçülmüştü. Ifo enstitüsü yeni rekor seviyenin "şirketlerin iyimser beklentilerinden kaynaklandığını” açıkladı. Şirketler gelecek yarıyıldan umutlu olduklarını ifade ederken mevcut durumun ise nispeten kötüleştiğini ifade etti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest sonuçları "Alman ekonomisi yeni bir yüksek konjonktüre doğru ilerliyor” sözleriyle yorumladı. Sayıların dördüncü çeyrekte yüzde 0,7'lik ve tüm yılda da yüzde 2,3'lük bir ekonomik büyümeye işaret ettiği ve bunun da 2011 yılından beri Alman ekonomisinin kaydettiği en büyük büyüme anlamına geldiği belirtiliyor.

Tekil branşlarda ekonomik beklentiler çeşitlilik gösteriyor. Sanayi ve toptan ticarette beklentiler yükselirken inşaat ve perakende satışta beklentiler nispeten düştü.

Yanıtların yüzde 90'ı krizden önce verildi

Ifo'nun 7 bin Alman şirketi arasında yaptığı ankete verilen yanıtların yüzde 90'u, Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız kalmasından önce alındı.

ING-DiBa Bankası baş iktisatçısı Carsten Brzeski sonuçlarla ilgili "Alman şirketlerin mevcut siyasi çıkmazdan hiç etkilenmediğini düşünmemek gerekir” yorumunu yaptı. Brzeski siyasetin firmalardaki havaya etki edip etmediğini ölçecek olan endeksin Ifo'nun aralık endeksi olacağını söyledi.

İskandinav finansal hizmetler grubu Nordea'nın başanalisti Holger Sandte ise "Ifo endeksi politik karmaşaya karşıt. Bu ekonomideki beklentilerin ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Şirketler ve mali piyasalar bir sonraki hükümetin aşırı sol ya da sağ değil merkez bir hükümet olacağını biliyorlar. Yani çıldırmaya gerek yok” dedi.

dpa/EC/HS

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