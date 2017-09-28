Alman ekonomisinde güçlü büyüme bekleniyor

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitülerinin sonbahar tahmin raporu açıklandı. Ekonomistler Alman ekonomisindeki canlanmanın devam edeceği görüşündeler. Tahmin raporunun büyüme hızından ödemeler dengesine kadar içerdiği veriler şöyle:

Büyüme

Alman ekonomisi ilkbahar tahminlerinde yer verilen beklentilerin de üzerinde bir performans sergiliyor. 2017 büyüme hızı tahmini revize edilerek yüzde 1,5'tan yüzde 1,9'a yükseltildi. 2018 yılında ekonomik büyüme hızının yüzde 2'yi bulması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 2019 yılında da yüzde 1,8'i bulacak. Büyüme tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışla, inşaatçılıktaki canlanma ve ihracat gelirlerindeki artıştan beslenecek.

İstihdam

Birkaç yıldır kesintisiz devam eden ekonomik canlılık iş piyasasına da yansıyor. 2019 yılına kadar ekonomik bakımdan faal nüfusun 45 milyon 200 bine çıkarak yeni bir rekor kırması bekleniyor. Bu rakam 2016 – 2019 yılları arasında istihdam ordusuna 1,5 milyon kişinin daha katılacağı anlamına geliyor. Tahminlere göre işsiz sayısı iki Alman devletinin birleşmesinden bu yana ilk kez 2,5 milyon sınırının altına düşecek. 2017'de işsiz sayısı bir önceki yıla göre 300 bin azalarak 2 milyon 380 bine inecek.

Enflasyon

Tüketicinin fiyat artışlarına hazırlıklı olması gerekecek. Geçen yıl binde beş olan hayat pahalılığı artış hızının 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 1,7 dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 2019'da ise enflasyon oranının yüzde 1,8'e çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyat artışındaki en büyük etmen artık gerilemesi beklenmeyen ham petrol faturasının kabarması olacak.

Ücretler

Uzmanlar ücretlerde de hareketlenme bekliyor. Maaşlar bu yıl yüzde 2,5, 2018'de yüzde 2,9, 2019 yılında ise yüzde 3,2 oranında artacak. 2016 yılında Almanya'daki ücretler yüzde 2,4 oranında artmıştı. İşletmeler kalifiye işgücü bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle personelini kaybetmemek ya da eleman kazanmak için şirketlerin enflasyonun üzerinde zam vermesi bekleniyor. Ekonomi uzmanları hayat pahalılığındaki artış nedeniyle sendikaların da yüksek zam talep etmesini bekliyorlar.

Kamu maliyesi

Ekonomik canlanmaya bağlı olarak artan vergi gelirleri devletin elini daha da rahatlatacak. Bu yıl kamu bütçelerinin 28 milyar euro fazla vermesi bekleniyor. Kamu gelirleri fazlasının önümüzdeki yıl 37, 2019'da ise 44 milyar euroyu bulmasının beklendiğine de sonbahar tahmin raporunda yer veriliyor. Almanya'nın kamu borç stokunun 2019 yılında ilk kez, AB antlaşmalarındaki üst sınır olan GSYH'nin yüzde 60'ının altına inmesi mümkün olacak.

Cari denge

Almanya'nın AB Komisyonu ve ABD tarafından eleştirilen yüksek ihracat fazlasının bu ve önümüzdeki yıllarda da değişmesi beklenmiyor. Ticaret bilançosu fazlası Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 8'ini bulacak. AB Komisyonu ödemeler dengesi açığı veren ülkelerin, bu açığı krediyle kapatmak zorunda olması nedeniyle yüzde 6'nın üzerindeki ödemeler dengesi fazlasının ekonomik istikrara zarar vereceğini duyurmuştu.

DW, rtrd/AG, BK

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