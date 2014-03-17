Alman ekonomisinde endişeli bekleyiş



Borsacılara göre, Kırım referandumu ve sonuçları finans piyasalarının gidişatını belirleyecek. Belirleyici olacak ülkeler ise ekonomik ilişkileri sayesinde Avrupa Birliği ile Doğu Avrupa ülkeleri arasında köprü görevi gören Almanya ile Avusturya olacak.

Politikacılar Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya yaptırım uygulayacağına dair net bir işaret göndermesini talep ederken, iktisatçılar daha ziyade banka hesaplarının dondurulması ya da Avrupa'ya seyahat yasağı getirilmesi gibi sembolik yaptırımlar getirilmesini umuyorlar.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin dış ticaret uzmanı Volker Treier krizin şimdiden Alman-Rus ilişkilerini etkilediğine dikkat çekerek Alman şirketlerinin Rusya'da yapılan 20 milyar euroluk yatırımlar nedeniyle endişe içinde olduklarını belirtti.

Ancak Alman-Rus ekonomik ilişkileri krizden tümüyle etkilenmedi. Alman Wintershall şirketinin Genel Müdürü Rainer Seele, Rus doğalgaz devi Gazprom ile planlanan hisse mübadelesinin tehlikede olmadığını belirtti. Seele referandumdan önce, işin planlanan ortaklığı uygulamaya geçirmeye kaldığını söylemişti.

"Bağımlılığın artması iyi"

Alman kimyacılık tröstü BASF'ın Wintershall adlı enerji kuruluşu ile Gazprom arasında kapsamlı hisse değişimi kararlaştırılmış ve Wintershal gaz ticareti ve depolama faaliyetlerinden çekilmişti. Almanya'daki depolama işleminin Rusların eline geçmesi herkeste memnuniyet yaratmamıştı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nden Volker Treier karşılıklı ekonomik bağımlılığın artmasının olumlu olduğunu ifade ederek Almanların tepki gösterebileceklerini bildikleri için Almanya'da ticaret yapan Rusların, Alman ekonomisine zarar verebileceklerini düşünemediğini belirtti.

"Rusya doğalgazı baskı aracı yapabilir"

Buna rağmen birçok gözlemci, Rusya'nın kendisine daha ağır yaptırımlar uygulanması durumunda, doğalgazı baskı aracına döndürebileceği görüşünde. Enerji şirketi Eon'un Genel Müdürü Johannes Teyssen ise farklı görüşte.

Teyssen, Rusya'nın 40 yıldan beri doğalgazı tam zamanında ve güvenilir şekilde tedarik ettiğine dikkat çekerek Rusya'nın doğalgazı bir gün bile stratejik silah olarak kullanmadığını belirtti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nden Volker Treier de bu nedenle Alman-Rus ekonomik ilişkilerinin gidişatından memnuniyet duyduğunu belirtti. Treier, gaz depolarının henüz 45 gün idare edecek kadar dolu olmasına ve gerektiğinde Norveç'ten daha fazla doğalgaz ithal edilebilecek olmasına rağmen yine de Rusya olmadan doğalgaz ihtiyacının karşılanamayacağını ifade etti.

Tüm bu gerekçeler nedeniyle Kırım krizine rağmen Alman-Rus ekonomik ilişkileri normal seyrini sürdürüyor. Enerji devi RWE, pazar günü doğalgaz şirketi Dea'yı, bir Rus milyarderinin yönetimindeki yatırım fonuna satmak istediğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin, Kırım krizinin yansıması olarak hükümet tarafından mercek altına alınması gerekebilir. Ancak RWE şirketi Kırım krizinin, planlanan anlaşmanın sekteye uğramasına neden olmayacağına inanıyor.