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Ekonomi

Alman ekonomisi yazın en kötü sürecini yaşayacak

Almanya Merkez Bankası Başkanı Axel Weber: "Dünya çok zor bir resesyon içinde, yazdan sonra ekonomik durumda biraz düzelme olabilir."

25 Şubat 2009 02:00

Almanya Merkez Bankası Başkanı Axel Weber, dünyadaki tüm ülkelerin olağan üstü zor bir resesyon içinde olduklarını, yaz döneminden sonra ekonomik durumda biraz düzelme olabileceğini söyledi.

Weber, "Berliner Morgenpost" gazetesinde yayınlanan röportajında, hükümetin aldığı önlemlerin ekonomik krizi sadece hafifletebileceğini, ancak bunu önleyemeyeceğini belirterek, "tüm dünya için olağan üstü zor olan bir resesyon içindeyiz" dedi.

Almanya'nın bugüne kadar dünya konjonktüründen büyük ölçüde faydalandığını, şimdi ise konjonktürün Almanya'yı da büyük ölçüde vurduğunu ve bu durumla daha bir süre yaşamak zorunda olduklarını ifade eden Weber, "mevcut şartlar altında yaz döneminde en kötü zamanı yaşarız. Bundan sonra durum yavaş yavaş düzelebilir" şeklinde konuştu.

Hükümetin, aldığı önlemlerle kredi kuruluşlarını değil, müşterilerini koruduğunu kaydeden Weber, "devletin görevi, iflasın eşiğinde bulunan şirketlerin sahiplerini kurtarmak olamaz" dedi.

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