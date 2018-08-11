Alman ekonomisi Türkiye için endişeli

Alman ekonomisi, Türk Lirası'nın hızlı değer kaybıyla bağlantılı olarak Türkiye'de ekonomik bir çöküşün de yaşanmasından endişe ediyor. "Türkiye ile çok sıkı bağlarımız var” diyen Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 6 bin 500 Alman şirketin birçoğunun, ülkedeki belirsizlikten etkilendiğini söyledi. Reuters'a konuşan Treier, henüz Türkiye'den çekilen Alman işletme olmadığını ancak Almanya'dan Türkiye'ye ihracatta gerileme kaydedildiğini ve Alman şirketlerin Türkiye'de iş yapma konusunda da ilgilerini hızla yitirdiğini belirtti. Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Holger Bingmann da, "Birçok işletme faaliyetlerini gözden geçiriyor” dedi.

Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda. En fazla ithalat yaptığı ülkeler listesinde de üçüncü sırada bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 38 milyar euro. DIHK Dış Ticaret Direktörü Treier'in verdiği bilgilere göre, Alman şirketler Türkiye'de 120 binden fazla kişiyi istihdam ediyor ve bu şirketlerin ülkedeki yatırımları yaklaşık 10 milyar euro.

Türkiye'de yaşanan ekonomik güçlükleri yorumlayan Treier, devlet harcamalarıyla büyüme bazlı bir ekonomi politikasının izlendiği Türkiye'ye dair "Türkler barutlarını harcamış gibi görünüyorlar” ifadesini kullandı. Yüksek orandaki ticaret açığı ve enflasyon ile büyüyen borç sorunlarının zaman içinde birikerek yığıldığına dikkat çeken Treier, "Türkiye'de tutuklu bir rahip nedeniyle iki ülke arasında patlak veren kriz gibi aslında ufak bir kıvılcımla” dengenin tamamen bozulduğunu belirtti. "Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sorgulamak büyük bir hataydı” diyen DIHK Dış Ticaret Direktörü, daha da kötü sonuçların engellenmesi için tüm bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Alman şirketlerin Türkiye'ye ilgisi azalıyor

Alman ihracatçıların, başta Türk Lirası'nın değer kaybı olmak üzere güncel sorunları yakından hissettiği ve bunun da giderek artacağı uyarısında bulunan Treier, Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı ihracatın Haziran'da bir önceki aya oranla yüzde 6 gerilediğini, ikinci çeyrekteki ihracatın da ilk çeyreğin altında gerçekleştiğini söyledi. Ancak Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin, olumsuz gelişmelerden nispeten daha az etkilendiğine dikkat çeken DIHK Dış Ticaret Direktörü, "iki ülke arasında siyasi ilişkilerin gerildiği son dönemde, bu işletmelere ülkede kalmaları için iyi davranıldığını” belirtti.

Buna karşın Türkiye'de iş yapmaya başlayan Alman şirketlerin sayısı giderek azalıyor. Treier, Alman Dış Ticaret Odası verilerine göre özellikle orta ölçekli Alman işletmelerin Türkiye'de partner geliştirme ve iş yapacak yer arayışı çalışmalarının, iki sene içinde yarıya indiğini belirtti. Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Bingmann, Türkiye'deki koşullar nedeniyle yatırım konusunda çekingen davranan Alman yatırımcıların, Türk Lirası'ndaki hızlı düşüş nedeniyle daha da tedirgin olduğuna dikkat çekti. Türk Lirası'nın değer kaybının Türkiye'deki tüketicilerin de alım gücünü azalttığını belirten Alman Dış Ticaret Odası Başkanı, "Bu acı. Zira Türkiye Alman işletmeleri için önemli bir pazar ve aslında potansiyeli büyük” dedi.

Türkiye ile iş yapan sektörler arasında, otomotivdeki yavaşlama dikkat çekiyor. 2018'in ilk altı aylık bölümünde trafiğe çıkan yeni araç sayısı, Türk Lirası'ndaki değer kaybının da etkisiyle önemli oranda geriledi. Satılan yeni araçların üçte ikisinin ithal olduğu Türkiye'de, Lira'nın değer kaybıyla bağlantılı olarak ithal araçların fiyatları da artıyor. Türkiye'de satılan Alman otomobillerin sayısı 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 19 azalarak 139 bin 600 olmuştu.

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