Alman ekonomisi sürekli büyüme rotasında

Alman ekonomisi 2017'de son altı yılın en yüksek büyüme hızını yakaladı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı 2017 yılının gececi ekonomik verileriyle ilgili raporuna göre Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yüzde 2,2 oranında arttı. Alman ekonomisi 2011 yılında da bu oranda büyümüş, ancak büyüme küresel finans krizi nedeniyle meydana gelen daralma nedeniyle daha düşük milli gelir üzerinden kaydedilmişti.

Ekonomik canlanmanın devam etmesinde tüketim harcamaları, birçok branşta yatırımların artması ve ihracat pazarlarının Alman mallarına daha fazla rağbet göstermesi etkili oldu.

Konjonktürdeki yükselişten devlet de fazlasıyla payını aldı. Artan vergi ve sosyal sigorta primleri devletin kasasını doldurdu.

Tüketim harcamaları artmaya devam ediyor. İstihdam piyasası en olumlu dönemlerinden birini geçiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın sıfır faiz politikası nedeniyle tasarruf rant getirmediğinden Almanlar daha fazla para harcıyor. İşini kaybetmekten endişe edenlerin sayısı son yılların en düşük seviyesine indi. Ekonomik büyümenin devam edeceğine olan güven de yerinde.

İhracatta baş döndürücü rakamlar

Aynı zamanda dünya ekonomisindeki toparlanmayla birlikte Alman mallarına olan talep de artıyor. İhracatçı Alman şirketleri dört yıldır satış rekorları kırıyor. 2017'nin ilk 11 ayında Almanya bir önceki yıla göre yüzde 6,5'luk artışla 1 trilyon 180 milyar Euro'luk ihracat yaptı. Almanya'daki şirketler de talebe paralel olarak üretim faktörlerine yaptıkları yatırımları arttırıyor.

Devlet art arda dördüncü yıl harcadığından fazla gelir elde etti. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigorta kurumlarının bütçesi 2017'de toplam 38,4 milyar euro fazla verdi. Kamu sektörünün gelir fazlası GSYH'nın yüzde 1,2'sine ulaştı. Avrupa'nın en büyük ekonomisini barındıran Almanya faizlerin asgari düzeyde seyretmesinden de kâr ediyor ve devlet çok ucuza borçlanabiliyor.

Almanya, yıllardır Maastricht Anlaşması'nın bütçe açığı sınırından uzaklaşıyor. Maastricht kriterleri Avrupa Birliği ülkelerinin ek borçlanmada GSYH'nin yüzde 3'ünü aşmamalarını şart koşuyor. Almanya son olarak sadece 2013 yılında cüzi açık vermişti.

Ekonomi uzmanları 2018'in de Alman ekonomisi açısından başarılı bir yıl olacağı görüşündeler. Büyüme hızının yine yüzde 2'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo'nun başkanı Clemens Fuest Alman ekonomisinin gücünden ‘kabına sığmadığı' benzetmesini yapmıştı.

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DW/dpa/AG/HS