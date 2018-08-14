Alman ekonomisi büyümeye devam ediyor. İstatistik Federal Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası yılın ikinci çeyreğinde ilk üç aylık döneme göre yüzde 0,5 oranında arttı. Artışta özel hanelerle devletin tüketim ve transfer harcamalarının etkili olduğu belirtildi.

Almanya'daki sermaye yatırımlarında da artış kaydedildi. Donanım, inşaat ve tesis yatırımlarının yılın ilk çeyreğindeki harcamaların üzerine çıktığına da istatistik dairesi raporunda yer verildi. Dış ticarette ithalat ihracattan daha hızlı arttı.

2018 yılının ilk üç aylık döneminde Almanya'nın büyüme hızı duraksama eğilimi göstermiş ve bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 olmuştu.

İstatistikler yıl bazındaki kıyaslamaya göre Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2,3 oranında arttığını gösteriyor. 2018'de bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre bir gün daha fazla çalışıldığından takvim etkisinden arındırılmış büyüme hızı yüzde 2,0 oldu.

DW,AFP/AG,ÖA

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