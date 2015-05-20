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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman ekonomisi alarm veriyor

Almanya’da ekonomi, uzman eleman sıkıntısı yaşıyor. Hindistan gibi ülkelerden uzman elaman getirilmesi yeniden gündemde.

20 Mayıs 2015 20:42


Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre teknik, bilgisayar ve matematik dallarında iç piyasada istihdam edilmek üzere 137 binden fazla uzmana gereksinim var.

IW Direktörü Michael Hüther, hükümetin 63 yaşında kesintisiz erken emeklilik uygulamasıyla ileri yaştaki uzman personel sayısını azalttığını belirterek, bu durumun işletmeleri sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

MINT piyasası

IW raporunda, MINT- Piyasası olarak da tanımlanan matematik, enformatik, doğa bilimleri ve teknik sektörlerinde birtakım olumlu gelişmelerin kaydedildiği de bildirildi.

2014'ün ilk çeyreğinde söz konusu sektörlerde yaklaşık 6,5 milyon kişinin istihdam edildiği açıklanırken, bu rakamın bir önceki döneme göre yüzde 3,2 oranında büyümeye tekabül ettiği vurgulandı.

IW Direktörü Hüther, MİNT sektörlerinde istihdam edilenlerin büyük çoğunluğunun yurtdışından geldiğini belirterek, yüzde 32 ile en çok Hintlilerin Almanya'yı tercih ettiğini dile getirdi.

"Mülteciler değerlendirilsin"

“MİNT'e Gelecek Verin” adlı işveren inisiyatifinin başkanı Thomas Sattelberger ise Almanya'da bulunan mültecileri iş piyasasına kazandırmak için gerekli ortamın hazırlanmasını istedi. Ekonomi uzmanları, kalifiye eleman açığının giderilmesi için Hindistan gibi ülkelerden yeniden işgücü talebinde bulunulması gerektiğine işaret ediyorlar.

Metal ve elektronik sektörlerinde ise geçtiğimiz yıllara oranla gerileme görüldü. İşveren örgütü Gesamtmetall (Metal Birliği) Genel Müdürü Michael Stahl, uzman eleman konusunda yeterli önlemlerin alınmaması halinde 2020 yılına kadar bu alandaki açığın bir milyon üç yüzbini bulacağı uyarısını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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