Alman Dışişlerine Müslüman sözcü



Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne, 35 yaşındaki Filistin asıllı Savsan Chebli atandı. Chebli, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in selefi Guido Westerwelle döneminde göreve atanan baş sözcü Martin Schafer’in yardımcılığını üstlenecek. Böylece ilk kez göçmen kökenli ve Müslüman bir kadın Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü görevine atanmış oldu.

Filistin asıllı Sawsan Chebli Almanya'da dünyaya geldi. Anne ve babası Lübnan’daki bir mülteci kampında tanışan ve babası 1970’te Doğu Almanya’ya gelen Chebli, Almanya’da doğdu ve ancak 15 yaşındayken Alman vatandaşlığına geçti.

Ailesi içerisinde sadece Arapça konuşulduğunu belirten Chebli Almancayı ilkokulda öğrendi. Savsan Chebli, 13 çocuklu ailenin lise diploması alarak yüksek öğrenim hakkı kazanan ilk çocuğu. Siyasal bilimler fakültesi mezunu Chebli akabinde Sosyal Demokrat Parti'de çalışmaya başlayarak, Franz-Walter Steinmeier'in dikkatini çekti. Chebli, 2010 yılında Berlin İçişleri Senatosu’nda raportör olarak görev yaptı.

Hem göçmen, hem Müslüman

İnançlı bir Müslüman olduğunu belirten Chebli "Türban takmadığımdan dış görünüşüme bakarak bunu anlayamazsınız tabii. Ama namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, domuz eti yemiyorum ve alkol de içmiyorum" dedi. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine ofisinde namaz kılmayı ise tercih etmediğini belirten Chebli, kaçırdığı rekâtların iş çıkışında kazasını kıldığını da sözlerine ekledi. Chebli, neden türban takmadığı sorusu üzerine ise "Türbandan daha önemli farzlar var. Ayrıca türbanın Almanya'da kariyer yapmama da engel olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Chebli insanlara Alman, zengin ya da iyi eğitimli ebeveynlere sahip olmadan da bu ülkede kariyer yapabileceklerini göstermek istediğini belirtiyor. Kısa süre önce Alman Zeit gazetesine konuşan Chebli "Hayalim bu ülkede insanların kökenlerine göre değil de, yeteneklerine göre değerlendirilmelerini sağlamak" dedi.