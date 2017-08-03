Alman Dışişleri: Tolu'nun davasını dikkatle izleyeceğiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun 11 Ekim'de başlayacak davasını, "büyük bir dikkatle" izleyeceklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tolu'nun tutuksuz yargılanması ve yargı sürecinin hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi talebimizin arkasındayız" denildi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Tolu'nu avukatları ve yakınları ile sıkı bir iletişim içinde olunduğunu belirtti.

Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu görev yaptığı Etkin haber ajansında çalışan 17 gazeteciyle birlikte 11 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Öncesinde ise 22 Ağustos'ta Tolu'nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp bırakılamayacağı incelenecek.

Terör suçlaması

Avukatının verdiği bilgiye göre, hali hazırda Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurum'nda tutulan Tolu, "terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu da tutuklu yargılanıyor. Çiftin iki yaşındaki çocuklarının da dönüşümlü olarak kendileriyle cezaevinde olduğu belirtildi.

33 yaşındaki Alman vatandaşı Meşale Tolu, 30 Nisan'da gözaltına alınarak tutuklandı. Tolu, 27 Şubat'tan bu yana Silivri cezaevinde tutulan gazeteci Deniz Yücel'den farklı olarak sadece Alman vatandaşlığına sahip.

Federal hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 22 Alman vatandaşı gözaltına alındı ya da tutuklandı. Son olarak Büyükada'da insan hakları savunucularının eğitim toplantısına düzenlenen operasyonda Alman Peter Steudtner de tutuklanmıştı.

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DW/epd/dpa,GA/CÖ