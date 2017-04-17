Alman Dışişleri Bakanı: Soğukkanlı olmalıyız

Türkiye'deki anayasa değişikliği ile ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Sonuç her ne olursa olsun, soğukkanlılığımızı korumalı ve temkinli hareket etmeliyiz. Bu denli kıran kırana geçen bir seçim mücadelesinin Almanya'da da sona ermiş olması memnun edici" dedi.

Almanya'da Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier de Türkiye'deki referandum sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Alman hükümetinin "özgür ve demokratik yapılmış bir seçimden gelen sonuçları" kabul edeceğini belirten Altmaier, referandumun adil olup olmadığını AGİT ve Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcilerinin hazırlayacağı raporların göstereceğini ifade etti.

"Yıkıcı sonuçları olur"

Muhalefetteki Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht ise Alman hükümetinden Türkiye politikasına ilişkin radikal bir yön değişikliği yapmasını istedi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Wagenknecht, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye politikasına aynı şekilde devam etmesinin "yıkıcı" sonuçları olacağını savundu.

AB - Türkiye müzakerelerinin durdurulmasını isteyen Wagenknecht, Türkiye'de konuşlu Alman askerlerinin geri çekilmesi, Türkiye'ye silah satışının durdurulması ve Gümrük Birliği'ni genişletme planlarına da son verilmesi gerektiğini savundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatörlük için çoğunluğu manipülasyonla sağladığını savunan Wagenknecht, "Bugün Türkiye için duraklama günüdür" diye konuştu.

"İlişkiler yeniden değerlendirilmeli"

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de Almanya ve Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Phoenix televizyonuna konuşan Özdemir, aynı şekilde devam etmenin artık mümkün olmayacağını belirterek Türkiye'nin Erdoğan'la Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını söyledi.

Ancak Türkiye - AB müzakerelerinin durdurulmasını da istemeyen Özdemir, Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Alman Federal Meclisi Başkan Vekili ve Yeşiller Partisi Milletvekili Claudia Roth da Türkiye - Almanya ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Roth, demokrasi taraftarı güçlerin güçlendirilmesin hem ikili ilişkiler hem de Avrupa düzeyinde öncelik verilmesi gerektiğini belirterek milyonlarca Türk'ün korkutulmasına rağmen demokrasiden yana oyunu kullandığını dile getirdi. Roth, "referandumdan başkanlık sistemine onay çıkmış olsa da bunun demokratik Türkiye için acı bir yenilgi ve dünya genelinde demokrasine ağır bir darbe olduğunu" ifade etti.

Adalet Bakanı'ndan Deniz Yücel açıklaması

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de yapılan anayasa referandumunun sonuçlarının belli olmasının ardından Twitter'den tutuklu gazeteci Deniz Yücel'e atfen bir mesaj paylaştı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'deki referandumla ilgili yazılarına dikkat çeken Maas, referandumla ilgili Deniz Yücel ve diğer tutuklu gazetecilerin analizlerinin okunması gerektiğini yazdı.