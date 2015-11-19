Alman Dışişleri Bakanı Mozambik'te



Steinmeier'in bugün başkent Maputo'da Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier buradan önce Zambiya'da ardından Uganda ve Tanzanya'da temaslarda bulunacak.

Steinmeier'e ekonomi ve kültür dünyasının temsilcilerinden oluşan bir delegasyon da eşlik ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Pazartesi günü tekrar Berlin'e dönecek.

Afrika kıtasının güney doğusunda yer alan Mozambik iç savaşın ardından ekonomik bir canlanma yaşıyor. Portekiz'in eski kolonisi olan ülkenin, 2012 yılında doğal gaz bulunmasının ardından hızlı bir büyüme içine girmesi bekleniyor. 27 milyonluk Mozambik'te nüfusun büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.