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Dünya
Deutsche Welle

Alman Dışişleri Bakanı Mozambik'te

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier dört gün sürecek Afrika turuna Mozambik’ten başladı.

19 Kasım 2015 11:41


Steinmeier'in bugün başkent Maputo'da Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier buradan önce Zambiya'da ardından Uganda ve Tanzanya'da temaslarda bulunacak.

Steinmeier'e ekonomi ve kültür dünyasının temsilcilerinden oluşan bir delegasyon da eşlik ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Pazartesi günü tekrar Berlin'e dönecek.

Afrika kıtasının güney doğusunda yer alan Mozambik iç savaşın ardından ekonomik bir canlanma yaşıyor. Portekiz'in eski kolonisi olan ülkenin, 2012 yılında doğal gaz bulunmasının ardından hızlı bir büyüme içine girmesi bekleniyor. 27 milyonluk Mozambik'te nüfusun büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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