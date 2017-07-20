T24 LogoT24 Logo
Dünya

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: İlişkilere böyle devam edemeyiz

"Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak"

20 Temmuz 2017 23:05

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'de insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi olduğunu söyledi ve "Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" dedi.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki: İlişkiler tehditle değil uluslararası normlarda yürütülmeli

Sigmar Gabriel, tatilini yarıda kesip yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de tutuklanan Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının çok önceden planlandığını savundu.

Gabriel Steudtner'in tutuklanmasının orantısız olduğunu ve hukuka uygun olmadığını ifade etti. Önceliklerinin Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyalog olduğunu vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye çok sabırlı davrandıklarını ve bunun zaman zaman kolay olmadığını ifade etti.

Gabriel "tehditlerin olduğu bir ortamda Türkiye'deki yatırımlarını garanti edemeyeceklerini, önümüzdeki bir kaç haftada ortaklarıyla Türkiye'nin AB üyeliği konusunu ele alacaklarını ve Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat tavsiyesini değiştirmekten kaçınamayacaklarını" da ifade etti.

TIKLAYIN- Çavuşoğlu: Almanya bize karşı olan terör örgütlerinin ana üssü olmuştur

Gabriel, "Türkiye'ye seyahat etmek isteyen herkes için risklerin söz konusu olduğunu" da savundu.

Sigmar Gabriel Almanya'daki Türk kökenli insanların toplumun önemli bir parçası olduğunu ve Türkiye'deki gelişmeleri görmezden gelemeyeceklerini belirtti. Alman Bakan ayrıca Türkiye'nin hukukun üstünlüğü açısından zamanı geriye almak istediğini de iddia etti.

"Gümrük birliğini genişletme görüşmelerinin nasıl yapılabileceğini düşünemiyorum" diyen bakan Gabriel, Alman hükümetinin ek adımlar atmayı değerlendirdiğini söyledi.

Tutuklu Alman vatandaşlarına Alman diplomatik erişim talep ettiklerini söyleyen Gabriel, Türkiye ile gelecekte iyi ilişkiler istediklerini ifade etti ve "Tango yapmak için iki kişi gerekiyor" dedi.

ETİKETLER

almanyadışişleri bakanısigmar gabrieltürkiyetutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24