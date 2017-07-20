Çavuşoğlu: Almanya bize karşı olan terör örgütlerinin ana üssü olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Almanya bize karşı olan tüm terör örgütlerinin adeta yeniden faaliyete başladığı ana üs olmuştur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Mevkidaşım Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüm. Türkiye'ye ekonomik tehditte bulunmanın yanlış olduğunu söylemişti. Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz" diye konuştu.

TIKLAYIN - Almanya: Türkiye'ye çok sabır gösterdik; farklı adımlar atacağız, kimseye "Yatırım yapın" diyemeyiz!

Ne olmuştu?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Türkiye'ye çok sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı" demişti.

Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz" görüşünü dile getiren Gabriel, "Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

Gabriel Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağının altını çizdi. "Hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz" diyen Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini söylemişti.