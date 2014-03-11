Alman dış ticareti son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde



Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın ocak ayında yaptığı ihracat 90,7 milyar euroyu buldu. Artış oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 oldu.

Böylece ihracatta aylık bazda 2012 Mayısından bu yana en büyük artış kaydedildi. Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu uzmanlar, yüzde 1,4'lük bir artış öngörmüşlerdi.

İhracat artışında özellikle Polonya ve İngiltere gibi Euro Bölgesine dahil olmayan Avrupa ülkeleri etkili oldu. Euro Bölgesi üyesi ülkelere ihracatta da artış görülürken AB dışındaki ülkelerde gerileme kaydedildi.

Almanya'nın ocak ayındaki ithalatı ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı. Analistler yüzde 1,3'lük bir artış beklentisi içindeydi. İthalattaki hızlı artış Almanya'nın dış ticaret fazlasına da yansıdı. 2012 yılının aralık ayında 18,3 milyar euro olan dış ticaret fazlası 17,2 milyar euroya geriledi.

Özel tüketim harcamaları da arttı

Avrupa Birliği Komisyonu ticaret fazlasıyla ilgili resmi inceleme başlatmış, Almanya "ekonomik dengesizliğe karşı önlem almaya" çağrılmıştı. Almanya'nın bu kapsamda özellikle iç tüketimi canlandıracak önlemlere başvurması öneriliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin son verileri Alman hükümetinin elini güçlendirir nitelikte. Buna göre özel tüketim harcamaları 2013'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,5 artış göstererek 1,57 trilyon euroya ulaştı.