T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Alman dış ticareti son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaret fazlasıyla ilgili resmi inceleme başlattığı Almanya'nın ihracat rakamları büyümeye devam ediyor.

11 Mart 2014 22:22


Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın ocak ayında yaptığı ihracat 90,7 milyar euroyu buldu. Artış oranı bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 oldu.

Böylece ihracatta aylık bazda 2012 Mayısından bu yana en büyük artış kaydedildi. Reuters haber ajansının görüşlerine başvurduğu uzmanlar, yüzde 1,4'lük bir artış öngörmüşlerdi.

İhracat artışında özellikle Polonya ve İngiltere gibi Euro Bölgesine dahil olmayan Avrupa ülkeleri etkili oldu. Euro Bölgesi üyesi ülkelere ihracatta da artış görülürken AB dışındaki ülkelerde gerileme kaydedildi.

Almanya'nın ocak ayındaki ithalatı ise bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı. Analistler yüzde 1,3'lük bir artış beklentisi içindeydi. İthalattaki hızlı artış Almanya'nın dış ticaret fazlasına da yansıdı. 2012 yılının aralık ayında 18,3 milyar euro olan dış ticaret fazlası 17,2 milyar euroya geriledi.

Özel tüketim harcamaları da arttı

Avrupa Birliği Komisyonu ticaret fazlasıyla ilgili resmi inceleme başlatmış, Almanya "ekonomik dengesizliğe karşı önlem almaya" çağrılmıştı. Almanya'nın bu kapsamda özellikle iç tüketimi canlandıracak önlemlere başvurması öneriliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin son verileri Alman hükümetinin elini güçlendirir nitelikte. Buna göre özel tüketim harcamaları 2013'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,5 artış göstererek 1,57 trilyon euroya ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Birliği KomisyonuAlmanyaDairesiMayısındanPolonyaEuro BölgesineAvrupaBölgesiBirliği KomisyonuAlmanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24