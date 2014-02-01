Alman dış politikasında değişiklik



Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank – Walter Steinmeier, uluslararası krizlerde son yıllarda pasif bir politika izlemeyi tercih eden ve bu nedenle eleştirilere maruz kalan Almanya'nın tutumunu değiştireceği mesajını verdi.

Alman dış politikasına ivme kazandıracaklarını ve daha aktif bir dış politika izleyeceklerini belirten Steinmeier, “Almanya'nın dünya politikasının sadece ana hatları üzerinde yorum yapması için çok büyük olduğunu” ifade etti.

Almanya'nın dış ve güvenlik politikalarında daha erken, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Steinmeier, üstlenecekleri sorumlulukların da somutlaştırılması gerektiğini kaydetti ve Suriye'nin kimyasal silahlarının imha edilmesini örnek gösterdi.

Rusya ile ilişkiler

Alman dış politikasına yeni bir anlayış getirileceğini vurgulayan Bakan, Avrupa Birliği ülkelerinini daha sıkı işbirliği içinde olması gerektiğini de savundu. Avrupa Birliği ülkelerinin güçlerini birleştirmesi halinde gelişmeler üzerinde etkin olabileceğini kaydeden Steienmeier, Rusya ile yapıcı ilişkiler içinde olunmasının da önemine dikkat çekti.

Suriye gibi belirli konuların Moskova olmadan çözülemeyeceğini, aynı zamanda İran'la uzlaşma sağlanması hedefine de ancak Rusya ile birlikte ulaşılabileceğini söyleyen Alman Bakan, ancak ortak hedeflerde Moskova'nın da yapması gerekenler olduğunu belirtti.

Yaklaşık 50 ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarının katılımıyla dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışını Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck yapmıştı. Gauck da yaptığı açılış konuşmasında Almanya'nın dünyadaki rolünü güçlendirmesi çağrısında bulunmuş ve askeri angajmanın da göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirmişti.