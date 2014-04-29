Alman diplomatı kaçırma girişimi

Olayda bir Alman diplomat hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar kaçmayı

başardı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, kaçırma girişimi doğrulanırken,

"saldırıya hedef olan araçta bulunanların güven içinde olduğu" belirtildi.

Olayın aydınlatılabilmesi ve sorumluların yakalanabilmesi için Alman Dışişleri

Bakanlığı ve Sana Konsolosluğu'nun Yemenli yetkililerle temas halinde olduğu

kaydedildi.

Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor. Kaçırmalar, cezaevlerinde

bulunan aşiret mensuplarının salıverilmesini sağlamak ya da fidye elde etmek amacıyla

yapılıyor.

ABD'nin terörle mücadelesine destek veren Yemen, El Kaide'nin yoğun faaliyette

bulunduğu ülkelerin başında geliyor. İslamcı teröristlerin saldırılarında şimdiye kadar

yüzlerce kişi can verdi.