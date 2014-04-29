Alman diplomatı kaçırma girişimi

Olayda bir Alman diplomat hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar kaçmayı
başardı.
Alman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, kaçırma girişimi doğrulanırken,
"saldırıya hedef olan araçta bulunanların güven içinde olduğu" belirtildi.
Olayın aydınlatılabilmesi ve sorumluların yakalanabilmesi için Alman Dışişleri
Bakanlığı ve Sana Konsolosluğu'nun Yemenli yetkililerle temas halinde olduğu
kaydedildi.
Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor. Kaçırmalar, cezaevlerinde
bulunan aşiret mensuplarının salıverilmesini sağlamak ya da fidye elde etmek amacıyla
yapılıyor.
ABD'nin terörle mücadelesine destek veren Yemen, El Kaide'nin yoğun faaliyette
bulunduğu ülkelerin başında geliyor. İslamcı teröristlerin saldırılarında şimdiye kadar
yüzlerce kişi can verdi.