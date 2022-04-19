Alman devi Henkel, Rusya'dan çekileceğini duyurdu

Alman devi Henkel, savaş nedeniyle Moskova yönetimine karşı alınan yaptırım kararları neticesinde Rusya'dan çekileceklerini duyurdu.

Henkel, ülkeden ayrılma süreci tamamlanana kadar Rusya'daki 2 bin 500 çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edileceğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Moskova yönetimine ağır yaptırım kararları alınmasına neden olmuş, bu yaptırıma uluslararası şirketler de katılım göstermişti. Bu yaptırımlar bağlamında tüketici ürünleri üreten Alman şirketi Henkel de ülkeden ayrılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Henkel yönetimi, Ukrayna'daki savaşın mevcut gelişmelerini göz önünde bulundurarak Rusya'daki ticari faaliyetlere son verme kararı aldı" denildi.

Maaşlar ödenmeye devam edecek

Söz konusu kararın uygulanması için şirketin hazırlık yaptığı belirtilen açıklamada, ülkeden ayrılma süreci tamamlanana kadar Rusya'daki 2 bin 500 çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'dan tamamen çekilme kararının finansal olarak etkisinin şu anda hesaplanamadığı kaydedildi.

Henkel, 30 yılı aşkın süredir Rusya'da faaliyet gösteriyor. Rusya'da Henkel'in üretim tesisi de bulunuyor. Savaştan önce şirketin gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'i Rusya pazarından geliyordu.

Rusya'da kalacaklarını açıklamışlardı

Düsseldorf merkezli şirket, savaşın başlamasının ardından Rusya'daki tüm yatırımlarını geçen ay durdurmuştu ancak ev ve kişisel bakım ürünleri gibi günlük ürünlerin tedarikini sağlamaya devam etmişti.