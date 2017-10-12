Alman devi CLAAS Türkiye pazarına ASKO ile giriyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- SANKO iş ve tarım makineleri bünyesınde yer alan ASKO, tarım makinaları ve ekipman üretiminde dünyada söz sahibi olan Claas’ın Türkiye distribütörü oldu. SANKO İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu, “Sektörde Başak Traktör ile başladığımız yolculuğumuzu, Başak Agri ile geliştirdik, şimdilik Claas ile taçlandırıyoruz” dedi.

SANKO Holding şirketlerinden ASKO, tarım makineleri ve ekipman üretiminde dünya lideri olan Alman Claas’ın Türkiye yetkili distribütörü oldu. ASKO İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Alman markası Claas ile yaptığı distribütörlük anlaşması, Claas’ın ürün gamını içeren satış ve satış sonrası hizmetleri kapsıyor. SANKO Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, anlaşmayı, sektörün Türkiye’de en önemli buluşma noktası olan Bursa Tarım Fuarı’nda Türk çiftçisine duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sami Konukoğlu, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, sektörde Başak Traktör ile başlattıkları yolculuğu, tarım ekipmanlarında Başak Agri ile geliştirdiklerini ve \'şimdilik\' Claas ile taçlandırdıklarını söyledi.

ASKO-CLAAS işbirliğinin Türk tarımı açısından da tarihi bir dönüm noktası olacağını belirten Sami Konukoğlu, “Tarım marketi anlayışı ile faaliyet göstererek, Türk tarımı ve çiftçisine ihtiyaç duyacağı her konuda en iyi koşullarda azami destek sunacağız. Sanko İş ve Tarım Makinaları Grubu ; ASKO, Başak Traktör, Başak Agri ve Claas markaları ile Türk tarımının çözüm merkezi olacaktır” dedi. Sami Konukoğlu\'nun ardından konuşma yapan Claas Uluslararası Satış Müdürü Carsten Wolk, iki şirketin arasındaki paralel birçok benzerliğin olduğunu, kuruluş tarihlerinin de 100 yıldan fazla olan iki büyük şirketin bir araya gelmesinden memnun olduğunu ifade etti.



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